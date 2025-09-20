San Leonardo pide la declaración de interés turístico para el paloteo

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El pleno del Ayuntamiento de San Leonardo aprobó ayer por unanimidad de los grupos políticos solicitar la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional para las danzas del paloteo.

Es la segunda vez que el Ayuntamiento opta a este reconocimiento para lo que remitirá un extenso y documentado dossier a la Dirección General de Turismo de Castilla y León, elaborado por un experto en tradiciones de la provincia de Soria que ha recabado documentación local.

El alcalde, Jesús Elvira, confía que esta vez las danzas del paloteo tengan el reconocimiento que se merecen y de ser así esto incrementará el número de visitantes.

Las danzas del paloteo se bailan en San Leonardo en la iglesia los días 2 y 3 de febrero con motivo de la celebración de las fiestas de San Blas y de las Candelas.

En el baile participan 8 danzantes y dos bobos, para y consiste en el choque rítmico de los palos entre los danzantes, creando sonidos que acompañan los movimientos y las cortes característicos de este baile. Tienen un origen muy antiguo, con raíces en las danzas celtibéricas que se cristianizaron posteriormente.

Por otra parte, el PP y el PSOE tuvieron un debate, en el punto de ruegos y preguntas, sobre el estado del Hotel La Reserva. El portavoz socialista, Orlando Yagüe, solicitó al equipo de Gobierno popular que reactive el pliego para la explotación del hotel de La Reserva «ya se han pasado dos años de legislatura y no se ha hecho nada todavía».

El alcalde explicó que se ha empezado a estudiar y se han mantenido varias reuniones «en las que hemos dado varias vueltas», pero indicó que todavía no se ha tomado ninguna decisión sobre su contenido, ni tampoco sobre los plazos para sacar la licitación para el aprovechamiento de las instalaciones de titularidad municipal y que en la actualidad se encuentran en desuso.

Elvira insistió en se está trabajando en ello, pero no solo está este asunto pendiente en el Ayuntamiento, sino que también hay otros proyectos en marcha y durante los meses de verano los técnicos han tenido vacaciones.

Tras su intervención solicitó la palabra la secretaria municipal y expuso que se trata de un pliego complejo. Solicitó a los concejales colaboración para su redacción y que trabajen de manera conjunta y «no lo utilicen políticamente», manifestó, a la vez que instó a los miembros de la corporación a presentar propuestas, «pónganse a trabajar y haremos un pliego bueno entre todos», manifestó.

En la actualidad las instalaciones del Hotel La Reserva se encuentran en mal estado, después de sufrir continuos saqueos desde su cierre en 2013. En su día fue todo un referente del turismo, con una categoría de cuatro estrellas, con 33.000 metros cuadrados en mitad del monte, cuatro edificios principales y varios secundarios. Todo un gigante hotelero de más de 50 habitaciones.