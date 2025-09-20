El I Encuentro de Vehículos Clásicos de Valdelagua del Cerro y Ólvega supera todas las expectativas

Motos y coches antiguos recorren el noreste de Soria en una iniciativa que se estrena con éxito.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El I Encuentro de Vehículos Clásicos organizado por los Ayuntamientos de Valdelagua del Cerro y Ólvega confirma que era una buena idea. Según trasladan desde la organización, el balance no puede ser más positivo: 40 motos y coches participantes y cerca de 100 personas llegadas de todos los rincones de la provincia de Soria -Castilruiz, Muro, Ágreda, Ólvega, San Esteban, Covaleda- y de localidades vecinas de Aragón, como Tarazona, o de La Rioja.

El más veterano de la cita fue un Ford Modelo A de 1930, una joya de la historia del automovilismo que despertó la admiración de todos los presentes y que simboliza perfectamente el espíritu del evento: cuidar el pasado para celebrarlo en el presente y proyectarlo hacia el futuro.

La jornada comenzó en Matalebreras y tuvo en Valdelagua del Cerro uno de sus momentos más especiales, con un vermut al aire libre y unas vistas inmejorables al Moncayo, que dejaron claro que el mundo rural es escenario privilegiado para este tipo de encuentros. Posteriormente, la caravana se dirigió a Ólvega, donde las calles se llenaron de color, curiosidad y sonrisas con el desfile de los clásicos. La jornada culminó con una comida de hermandad, ejemplo de convivencia y cooperación entre municipios.

Desde la organización señalan que el éxito de este primer encuentro no habría sido posible sin la implicación de muchas personas. Desde los voluntarios de ambos pueblos, que con su esfuerzo desinteresado hicieron posible la organización, hasta la Cruz Roja Comarcal de Ágreda, que acompañó en todo momento y garantizó la seguridad de los participantes. También trasladaron un agradecimiento especial al ClasiClub Soria, cuya participación y entusiasmo han sido un verdadero impulso para este encuentro.

"Este evento ha puesto de manifiesto, una vez más, que el mundo rural está vivo, es motor de oportunidades y espacio de encuentro. La colaboración entre municipios, la participación ciudadana y la pasión compartida son la mejor garantía de futuro para nuestros pueblos. Con dedicación y orgullo, el mundo rural puede ser ejemplo e inspiración. Valdelagua del Cerro y Ólvega lo han demostrado, y este encuentro es solo el comienzo de un camino que seguirá creciendo con más fuerza cada año". A tenor de las fotos, le quedan muchos kilómetros por recorrer hacia el futuro.