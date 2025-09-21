En imágenes: Carrera y marcha solidaria McDonald's Soria

La mañana amaneció fresca, pero la lluvia respetó y permitió a cerca de un millar de personas participar en la jornada, la cual servirá para
recaudar dinero para los niños hospitalizados durante su tratamiento.
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals
Una jornada de deporte y solidaridad MARIO TEJEDOR
Carrera y marcha McDonals