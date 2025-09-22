Daniel García reitera que cumplió con la cancelación de los fuegos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El alcalde de San Esteban de Gormaz, Daniel García, (PP) ha contestado a la críticas que recibió del PSOE en el pasado pleno municipal sobre cuestiones relacionadas con las pasadas fiestas patronales.

El regidor, en un comunicado, aclara que en ningún momento se obvió la restricción decretada por la Junta de Castilla y León por los incendios y que se cumplió estrictamente con la cancelación de los fuegos artificiales, que fueron sustituidos por artefactos similares.

En relación al fuego que se produjo el día 7 de septiembre en la zona del Castillo indicó que estuvo colaborando en las tareas de extinción y que fue de origen desconocido.

Añade que «erróneamente lanzaron un petardo volador, cuya varilla fue encontrada a cientos de metros de origen del incendio, siendo materialmente imposible que fuese la causa».

En relación al uso de los petardos y bengalas, subraya que suelen ser habituales en los festejos de cualquier pueblo y que el Ayuntamiento hizo una recomendación para que fuesen utilizados con responsabilidad.

También expone que es falso que obviara las restricciones durante la Bajada de la Salve portando un pasamontañas y bengalas. Asegura que la Bajada «se realizó con total normalidad, con la comitiva, con las damas y reina, sus familiares y la gente del pueblo cantando y bailando».

En relación al pasamontañas agrega que es habitual disfrazarse en las fiestas y el día 10 de septiembre con la celebración de ‘A pedales’ todas las peñas se disfrazan. «Un grupo llevaba un disfraz con ese elemento y me pidieron una foto en la plaza con ellos y acepté encantado a sacarme una foto con mis vecinos, nada más».

En referencia a las críticas de la publicidad institucional en el programa de fiestas recordó que en los saludas de fiestas generalmente sale la foto del alcalde y en este caso «como equipo que somos se determinó que saliésemos todos».

Puntualiza que los concejales del PSOE no participan en ningún acto público desde el inicio de la legislatura y «todo ello por decisión propia». Agrega que este año no han felicitado las fiestas a los vecinos, «algún concejal ha participado en muy escasas ocasiones en algún acto durante más de dos años, pero jamás la líder de la oposición y la ex alcaldesa».

Sobre las críticas de la ubicación de las casetas de peñas, explica que el asunto estuvo consensuado con varias personas en representación del pueblo y las casetas cumplían con las medidas de seguridad, además se realizó una inversión eléctrica para garantizar las condiciones óptimas de seguridad.

Sobre la carta que envió a una vecina dice que fue un acto de conciliación para entender la razón de sus descalificaciones sin conocerse.

El alcalde concluye diciendo que las fiestas fueron un éxito, «con la gente unida y volcada en divertirse y en disfrutar» y que la imagen que ha dado el PSOE «es irreal» y además «menoscaba la imagen y el duro trabajo realizado para la mejora de este municipio y transmite a nivel provincial una imagen e información irreal de mi persona, con el elevado compromiso que tengo de San Esteban y el duro trabajo realizado».