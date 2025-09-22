Deza estrena depuradora con tecnología que envía alarmas por incidencias

Publicado por Europa Press Soria Creado: Actualizado:

La localidad soriana de Deza ha inaugurado su nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) con una tecnología que envía alarmas ante cualquier incidencia tras una inversión de 663.000 euros. La delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gregorio, y la diputada provincial Laura Prieto han estado este lunes en la la localidad de Deza, donde acompañados de su alcalde, Vicente Alejandre, miembros de la corporación, así como de técnicos de Somacyl y del Servicio Territorial de Medio Ambiente, han visitado la nueva EDAR.

La construcción de esta depuradora se enmarca en el Protocolo General de Actuaciones firmado en octubre de 2020 entre la Junta de Castilla y León y las nueve diputaciones provinciales de la Comunidad, según un comunicado de la delegación de la Junta en Soria, informa Europa Press.

El objetivo es el establecimiento de sistemas de depuración de las aguas residuales urbanas en los municipios con una población de 500 a 2.000 habitantes equivalentes en cada una de las provincias. Esta nueva instalación y su puesta en marcha ha significado una inversión de 663.068 euros, financiada el 80% por la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial (un 40% cada una de ellas) y el 20% restante por el propio Ayuntamiento de Deza.

La financiación para la construcción de estas infraestructuras está recogida en los convenios firmados posteriormente entre la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y las respectivas Diputaciones. En Soria, junta a la de Deza, se encuentra enmarcada en este convenio la EDAR de Playa Pita.

Tecnología conectada

El municipio de Deza contaba con un sistema de depuración obsoleto, cuyos tratamientos no eran los adecuados y, por tanto, incapaces de alcanzar los parámetros exigidos por la normativa actual.

Para paliar este problema y alcanzar los estándares mínimos de vertido al medio, se ha construido la nueva EDAR, teniendo en cuenta una población de diseño de 980 habitantes equivalentes, con tratamiento biológico de humedales horizontales.

El proyecto ejecutado ha diseñado un tratamiento blando, basado en tecnología de humedales artificiales. La tecnología empleada se caracteriza por un reducido coste energético de explotación.

Los procesos internos estarán totalmente automatizados, lo que permite su supervisión y control en remoto y el envío de alarmas al personal encargado de su operación y mantenimiento ante cualquier incidencia.

El proyecto consta de una línea de agua (pozo de gruesos, reja de desbaste y tamizado; tanque Imhoff; cuatro humedales artificiales con flujo subsuperficial; y medición de caudal en canal Parshall y fuente de presentación) y Línea de fangos (digestión anaerobia en el tanque Imhoff y extracción mediante aspiración cada tres o cuatro meses).

Para garantizar el correcto funcionamiento de la EDAR se han ejecutado todas las obras auxiliares e instalaciones necesarias, donde se incluye la construcción de un nuevo edificio de control. También la urbanización de la parcela, el acondicionamiento del camino de acceso, la acometida eléctrica exterior, la instalación eléctrica en baja tensión, así como el sistema de automatización y control de la planta.

Depuración

La Junta de Castilla y León en su política de "cero aguas sin depurar" tiene en marcha los programas de depuración 0-500 y 500-2.000, que junto a las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos promueven el establecimiento de sistemas de depuración de las aguas residuales urbanas en los núcleos con población inferior a 2.000 habitantes equivalentes.

En la provincia de Soria se trabaja en la actualidad en 37 nuevas depuradoras, con una inversión prevista de 7,9 millones de euros. El programa 500-2.000 incluye ocho actuaciones, de las que dos instalaciones se encuentran en fase de explotación, tres obras se encuentran en fase de ejecución, un proyecto se encuentra pendiente de aprobación municipal y dos proyectos se encuentran en fase de redacción, con una inversión prevista de 3,47 millones de euros.

El programa 0-500 se encuentra en fase de desarrollo, con 29 actuaciones contempladas, de las cuales cinco están en fase de ejecución, tres cuentan con aprobación municipal, siete proyectos están pendientes de aprobación municipal, siete están en fase de redacción de proyecto y siete están en fase de estudio. La inversión prevista es de 4,43 millones de euros.