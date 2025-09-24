Cultura reparte 30.000 euros entre 11 pueblos de Soria para salas y museos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La comisión de Cultura de la Diputación ha aprobado la concesión de 29.252 euros en ayudas a 11 ayuntamientos de la provincia para apoyar y mantener las salas de exposiciones y museos municipales, con el fin de reforzar la conservación y promoción de su patrimonio cultural.

Los beneficiarios son los ayuntamientos de Ágreda, con 810 euros para la sala de exposiciones José María García Royo; Alcubilla de Avellaneda, con 1.267 euros para el Museo Enológico; Almarza, que recibirá 4.449 euros para el Museo Etnológico de San Andrés de Soria; y Almazán, con 3.407 euros destinados a la Sala Musealizada de las Tablas de Memling. También se incluyen Berlanga de Duero, con 4.647 euros para la sala de exposiciones La Torre del Palacio de los Marqueses de Berlanga; Espeja de San Marcelino, con 676 euros para el Museo Etnográfico ‘Los Jerónimos’ y Espejón, que recibirá 845 euros para su sala de exposiciones y centro de visitantes. Asimismo, Monteagudo de las Vicarías contará con 3.658 euros para la sala de exposiciones ‘Castillo-Palacio de Altamira’; Salduero percibirá 4.000 euros para su sala de exposiciones; San Esteban de Gormaz recibirá 3.802 euros para El Lagar de San Miguel y finalmente San Leonardo de Yagüe, que contará con 1.690 euros para su sala de exposiciones.

Por otra parte, el departamento ha aprobado el primer convenio de colaboración con la Asociación Cultural Celtibérica Tierraquemada, entidad que desde hace años trabaja en la difusión del legado numantino y celtibérico a través de actividades divulgativas, visitas guiadas y servicios complementarios en el Yacimiento de Numancia. Con el objetivo de mantener y reforzar este valioso patrimonio, la institución provincial destinará 20.000 euros a la asociación, que se compromete a organizar diversas iniciativas culturales.

Entre ellas destacan la representación histórica 'Episodio II de Marcelo a Pompeyo, dos caminos hacia la paz', el Día Numantino, la exposición Diorama, el festival de teatro Nvmantia-Red Prósopon 2025, la participación en la Feria Presura en Asturias, así como actividades de investigación, mantenimiento de atrezzo y salidas culturales dentro y fuera de la provincia.

Por último, la Diputación colaborará con la Asociación Orígenes, Arqueología y Paisaje, para coordinar la celebración del congreso ‘Nuevas perspectivas sobre la Primera Edad del Hierro en la Península Ibérica: hallazgos recientes y enfoques transdisciplinares’, que tendrá lugar los días 12 y 13 de diciembre de 2025 en el Aula Magna Tirso de Molina.