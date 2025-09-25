Así será el nuevo proyecto turístico en Soria: un resort con 14 cabañas en el bosque y cerca del embalse

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Vinuesa (Soria) albergará un resort con 14 alojamientos en el bosque. Se trata de una iniciativa de un promotor local que estará ubicado en una finca de 20 hectáreas, ubicada en las proximidades del embalse de la Cuerda del Pozo.

El complejo ‘La Dehesilla Resort’ estará formada por 14 módulos residenciales prefabricados integrados en el bosque. Un edificio común de servicios con recepción y área de restauración y un edificio de spa con dos saunas y dos salas de masaje.

Los módulos de alojamiento se realizarán íntegramente en madera y se levantarán del terreno sobre pilotes, sin movimientos de tierras.

Cada caseta, que tendrá un diseño moderno, contará con fosa séptica individual, la energía procedería de instalaciones fotovoltaicas sobre las cubiertas y para la climatización se recurriría a instalaciones de aerotermia y estufas de leña o pellets.

El acceso al complejo se realizará a través de la carretera SO-810, junto a la que se situará el edificio de servicios. Su ubicación concreta es en la margen izquierda de la carretera SO-810, en la zona de curvas antes de llegar a la presa de la Cuerda del Pozo, desde la población de Cidones.

La Comisión Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León dio el visto bueno al proyecto turístico que contará con una extensión de 20,56 hectáreas y que en la actualidad se encuentra vallada.

Los informes de las distintas administraciones coinciden en que no es necesario una evaluación de impacto ambiental ordinaria e incluyen una serie de condiciones que se han recogido en el texto de informe ambiental aprobado por la Comisión.

Entre los criterios establecidos en la legislación de impacto ambiental que han determinado que el proyecto no se someta a evaluación de impacto ambiental ordinaria se puede destacar entre otras, la baja densidad de edificaciones, la no acumulación o sinergias negativas con otros proyectos, y la alta capacidad de acogida del medio al no afectar a espacios Red Natura 2000 ni a valores naturales singulares.

La Comisión acordó que el proyecto no precisa una tramitación de evaluación de impacto ambiental ordinaria por no tener efectos significativos sobre el medio ambiente de acuerdo con los criterios establecidos en la legislación de impacto ambiental, informando favorablemente e incluyendo una serie de medidas correctoras y protectoras para la protección del medioambiente.

El proyecto está ubicado en suelo rústico y ha sido aprobado por el pleno del Ayuntamiento visontino. El alcalde, Juan Ramón Soria, puso en valor la importancia de este centro de turismo que «viene a sumar la oferta hotelera», en un municipio, en el que el turismo es uno de los pilares de la economía local.

El regidor aseguró que se trata de una inversión considerable y elogió la propuesta, ya que trata de un tipo de alojamiento diferente a lo que posee en la actualidad la localidad en funcionamiento, como son los hoteles y las casas rurales.

El enclave es un punto privilegiado, no solo por su proximidad al embalse de la Cuerda del Pozo y el área de recreo del mismo, sino también estará en el camino hacia la Laguna Negra.