El Burgo destina 150.000 euros a la quinta campaña de bonos al comercio

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma anuncia una nueva temporada de Bonos Burgosma para los meses de octubre y noviembre. Será la quinta edición y contará con un presupuesto de 150.000 euros.

El Consistorio ya ha comunicado a los comerciantes locales la apertura del plazo para adherirse a la campaña que finaliza el día 10 de octubre. Será a finales de este mes cuando Bonos Burgosma se abra a los ciudadanos para que puedan beneficiarse de los descuentos, la campaña se adelanta unas semanas conforme a ediciones anteriores, pero así lo han solicitado los propios comercios participantes.

En las cuatro ediciones anteriores se canjearon 58.284 bonos para los que dedicó un presupuesto municipal de 352.704 euros generando 1,8 millones de euros en ventas. Hasta la fecha han sido 51 establecimientos los que han participado.

En la campaña de 2024 se descargaron 5.321 bonos, 3.655 por parte de los empadronados y 1666 correspondientes a los no empadronados (el máximo posible en este apartado). De ellos, se canjearon 4.596, un 86,37 por ciento del total solicitado.

En el año 2023 fueron menos los bonos descargados, 5.273 de los que se usaron 4.543, el 86,16% de ellos. En 2022 la cifra fue mucho menor con solo 4.846 bonos solicitados y 3.998 canjeados, el 82,50% del total.

En su comunicación con los comercios participantes, el Ayuntamiento ha destacado que «es importante el apoyo al comercio rural y más en estos tiempos de globalización en los que otros usos comerciales están afectando seriamente a las actividades económicas de nuestro entorno». El Consistorio insiste en que «la clave está en mover la actividad comercial y conseguir fidelizar al cliente».

El Ayuntamiento sigue apostando por este modelo de apoyo al comercio local que impulsa las ventas en las semanas previas a las fechas navideñas. Una campaña que es bien recibida por parte de los comerciantes, pero también por parte de los vecinos de la localidad.