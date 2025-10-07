La Diputación cubrirá 46 puestos con la nueva Oferta de Empleo Público

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial de Soria aprobó ayer, en Junta de Gobierno, la oferta de empleo público para los años 2024-2025 que comprende 46 plazas, de las cuales, 16 son bomberos profesionales para el refuerzo de los parques de incendios.

De las 46 plazas, de las cuales 25 son para cubrir plazas de personal funcionario y 21 para personal laboral. «Es ahora cuando se convocan de forma unitaria estas dos anualidades, puesto que hasta la fecha se ha estado trabajando en concluir las tareas de consolidación de trabajadores, tanto ordinarias como extraordinarias, que ha supuesto la consolidación de un total de 117 empleados», explicó el presidente, Benito Serrano.

Concretamente, en la Oferta de Empleo Público de funcionarios, se tiene previsto convocar 16 plazas de bombero en turno libre, una de administrativo, un director agropecuario, un técnico para el servicio de medio ambiente, un director del servicio técnico provincial de energía y un recaudador del grupo A1.

Mientras, por promoción interna, se cubrirán dos plazas de administrativo, una jefatura del servicio de proyectos y medio ambiente y un jefe de la sección de cultura.

En laborales se van a convocar 21 plazas, de las cuales 15 son de promoción libre y seis de promoción interna. Dentro de este grupo se encuentran las plazas de director de la residencia San José, un médico y una gobernanta para la residencia de Los Royales, seis auxiliares de enfermería para las residencias de ancianos y dos de cocinero para Los Milagros.

Diez de las plazas son para cubrir la vacantes en el departamento de Vías y Obras. Una para encargado de parque, otras dos de conductor, una para bibliobús, dos auxiliares de carreteras y cinco PSG para las residencias de ancianos.