La feria de Durufema muestra tradición, innovación y sostenibilidad

Tradición, innovación y sostenibilidad estos son los tres pilares con los que se celebra la Feria Durufema en Duruelo de la Sierra, que arrancó ayer y se desarrollará a lo largo de todo el fin de semana.

La alcaldesa de la localidad pinariega, Cristina Rubio, abrió el certamen acompañada de los alcaldes de la comarca de Pinares de Soria y Burgos. En el acto también estuvo el diputado Enrique Rubio y la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Yolanda de Gregorio.

Cerca de 30 expositores de empresas de la madera, derivados y maquinaria se han dado cita en el recinto, ubicado en el polideportivo durolense, en un certamen en el que el actual equipo de Gobierno pretende darle un revulsivo y ofrecer una visión que abarque no solo los aspectos relacionados con la madera, sino que abarque otros aspectos destacados en la economía rural. «Vamos a hablar de setas y vamos a hablar de turismo», manifestó la alcaldesa durolense.

El Ayuntamiento, organizador del evento, optó por estas fechas para su celebración para hacerla coincidir con el periodo de recolección micológica, aunque este año la campaña no ha acompañado, lamentó Cristina Rubio.

Estos días, Durufema va a ser el escaparate para divulgar el ADN de la comarca: la extracción de madera y su primera transformación, abordando aspectos como la licitación y la gestión, pero ahondando en los retos que plantea el cambio climático.

Pero no solo se va a hablar de madera, también se va abordar la implantación de las placas solares y su impacto en el medio ambiente.

Otro de las contenidos que se quiere divulgar con esta feria es Plan de Sostenibilidad Turística, en el que el municipio está trabajando gracias a los fondos europeos, y que empieza a tomar forma, por lo que los visitantes ya podrán apreciar cómo van a quedar las tirolinas y el camping.

A lo largo de estos días se ofrecerán conferencias, como la que se celebró ayer sobre la situación del sector de la madera, o la que impartirá el domingo el Cesefor.

El programa de actividades se completa con actividades complementarias como la posibilidad de realizar rutas con bicis eléctricas, o participar en un taller de costura con Soraya y un taller de velas artesanales. Hoy, a partir de las 16.30 horas se ofrecerá una masterclass gastronómica. El cierre será el domingo a mediodía con un concierto a cargo de la banda de música de Duruelo de la Sierra.

Duruelo espera una gran afluencia de público a esta feria. Los alojamientos hoteleros del municipio están completos y la feria se ha programado precisamente en este puente para ofrecer a los visitantes otra actividad. El Ayuntamiento no ha evaluado todavía si el certamen mantendrá la celebración cada año o volverá a ser cada dos años.