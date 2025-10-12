Heraldo-Diario de Soria

Las fotos del XXX Festival de Aeromodelismo San Saturio

Se celebró este sábado 11 de octubre en el campo de vuelo provincial en Velilla de la Sierra

Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra.

Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra.

Gonzalo Monteseguro
Soria

El XXX Festival de Aeromodelismo se celebró en el campo de vuelo de Velilla de la Sierra, reuniendo a 40 pilotos que hicieron volar más de 60 aviones sobre el cielo de la localidad. Algunos de los modelos, de gran tamaño superiores a los tres metros, dieron aún mayor espectacularidad a un evento que contó con una destacada afluencia de público.

Festival de Aeromodelismo de San Saturio

