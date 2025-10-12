Las fotos del XXX Festival de Aeromodelismo San Saturio

El XXX Festival de Aeromodelismo se celebró en el campo de vuelo de Velilla de la Sierra, reuniendo a 40 pilotos que hicieron volar más de 60 aviones sobre el cielo de la localidad. Algunos de los modelos, de gran tamaño superiores a los tres metros, dieron aún mayor espectacularidad a un evento que contó con una destacada afluencia de público.
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio
Modelos de más de tres metros surcan los cielos en la pista de Velilla de la Sierra. MonteseguroFoto
Festival de Aeromodelismo de San Saturio