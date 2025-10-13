Covaleda no logra ofertas para las obras de su pasarela aérea

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Es el proyecto más ambicioso del Ayuntamiento de Covaleda ya que su importe asciende a un total de 673.172,83 euros (impuestos incluidos), sin embargo, las obras de la pasarela aérea que se pretende construir en el campamento de La Nava no han contado con ninguna empresa interesada.

El plazo de licitación concluyó hace una semana y el Consistorio estudia ahora modificar algunos aspectos del pliego para volver a licitarlo pero consiguiendo hacerlo más atractivo para las empresas. Así lo indica el teniente de alcalde de Covaleda, Carlos Llorente: «Vamos a hacer algún cambio en la licitación y lo vamos a volver a sacar. Tenemos prórroga hasta 2027 así que vamos en tiempo».

Y es que esta actuación se incluye dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Entre Pinos que se está desarrollando en la localidad y que permitirá una inversión de dos millones de euros.

En el momento de la licitación Llorente indicó que «se trata del proyecto más importante debido a su montante económico que aprueba el Ayuntamiento de Covaleda». Sin embargo, la obra no ha resultado atractiva para las empresas del sector por lo que la actuación ha quedado desierta.

La actuación, tal y como recoge el pliego, se concreta en la creación de una pasarela aérea de aproximadamente 300 metros de longitud en el Raso de la Nava y dispondrá de varias estaciones de interpretación tematizadas destinadas a la interpretación del pinar más grande de Europa.

Las pasarelas en el aire permitirán al visitante interactuar con el pinar y sus majestuosos ejemplares, uno de los tesoros naturales de la provincia. La pasarela que transite por el aire permitirá al visitante observar el pinar desde una perspectiva nueva e inesperada, permitiendo sentir de otra forma el hábitat del bosque y su fauna y flora, así como experimentar sensaciones provocadas por la naturaleza del lugar. Un acercamiento a las copas de los árboles y observatorios del paisaje donde poder detenerse y admirar las vistas y el entorno natural.

Esta infraestructura es una pasarela aérea de 240 metros lineales de longitud total, dividida en 15 tramos horizontales y verticales, con un ancho de 1,5 metros cada uno. La estructura estará sustentada sobre 12 plataformas de apoyo de 10 metros cada una, elevadas sobre pilas que permitirán al visitante caminar literalmente entre las copas del bosque.

Una de las particularidades más interesantes de esta pasarela será, su configuración en planta con forma de varios anillos interconectados entres sí, lo que permitirá una experiencia aún más atractiva, teniendo en cuenta que se puede optar por realizar distintos recorridos e incluso repetir determinados paseos sin tener que descender al terreno. La pasarela constará de dos caminos de ascenso y descenso que culminarán en un anillo que rodeará las copas de los árboles.

El Plan Turístico Entre Pinos cuenta con otras actuaciones ya en marcha que se basan en la construcción de una senda ciclo peatonal que unirá el punto limpio y el Raso de la Nava, presupuestada en 51.479 euros; otra senda ciclo peatonal desde el paraje de El Lomo al Refugio de Pescadores, por valor de 33.065 euros; y la adecuación de la senda de Las Cascadas por 174.465 euros.