La ONCE conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales y reivindica su papel en la España Vaciada

Presentación del cupón de la ONCE conmemorando el Día Internacional de las Mujeres Rurales, ayer, en la Diputación de Soria.HDS

La ONCE dedica su cupón de este miércoles, 15 de octubre, al Día Internacional de las Mujeres Rurales. Cinco millones de cupones reivindicarán por toda España el papel de la mujer que vive y trabaja en espacios rurales y que contribuye a que la población no abandone el campo y sus actividades.

Luis Alberto Pareja, director de la Agencia de la ONCE en Soria, y Benito Serrano, presidente de la Diputación de Soria, han presentado este cupón, con el que la ONCE quiere destacar la importancia de la aportación económica, social y cultural que desarrollan las mujeres en áreas rurales y su decisiva contribución a la seguridad alimentaria, al bienestar y a construir sociedades mejores.

El Día Internacional de las Mujeres Rurales se celebra anualmente el 15 de octubre y fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007. Allí se reconoció “la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural”.

El término ‘mujer rural’ se refiere a las mujeres que viven y trabajan en espacios rurales, en áreas con menos de 30.000 habitantes y una densidad poblacional inferior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Además, sus actividades económicas se centran en la agricultura, la ganadería, la artesanía y otras ocupaciones esenciales para el desarrollo de su entorno.