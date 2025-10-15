Las obras de rehabilitación de la Casa de Soria en Madrid costarán 800.000 eruos

Una de las imágenes del proyecto de las obras de la Casa de Soria en Madrid.HDS

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno de la Diputación ha adjudicado a la firma soriana Europea de Viviendas Duero Soria las obras de reforma y rehabilitación de la Casa de Soria en Madrid por un importe que asciende a 796.286 euros (impuestos incluidos).

El presidente provincial, Benito Serrano, apuntó este martes que «las obras tienen un plazo de ejecución de cuatro meses pero pararán durante las Navidades ya que Madrid no permite realizar obras en el centro durante esas fechas». La actuación está incluida en el Plan de Obras Propias de 2025.

Estas obras «tienen como objetivo preservar un edificio de gran valor histórico y patrimonial, adoptando sus espacios para un uso moderno, funcional y representativo que permitirá a la Diputación y a la Junta de Castilla y León aprovechar un enclave estratégico en el corazón de Madrid», aseveró Serrano.

Junto a esta obra, la Junta de Gobierno también ha adjudicado a la misma firma, Europea de Viviendas, la adecuación del local destinado a la Oficina contra la Despoblación adquirido en las inmediaciones del Palacio Provincial. El importe asciende a 568.368 euros y el plazo para llevar a cabo la actuación es de seis meses.

En este caso, Serrano indicó que con estas nuevas instalaciones «se pretende adecuar el nuevo local permitiendo solucionar los problemas de espacio de oficinas y acoger las funciones de la Oficina de Innovación contra la Despoblación». Ambas licitaciones únicamente han suscitado el interés de una empresa: Europea de Viviendas que finalmente se ha hecho con los dos contratos.

Sin abandonar el capítulo de obras pero en clave viaria, la Junta de Gobierno ha adjudicado la obra de cuñas de ensanche y riegos bicapa y sellado en el tramo de la carretera provincial SO-P-4095 entre los puntos kilométricos 1+950 al 5+450 de la N-122 a Las Fraguas. La actuación, que se incluye en el Plan de Carreteras 2025, se ha adjudicado a Hormisoria por 222.320 euros.

En otro orden de cosas, la Diputación ha aprobado la cesión al Ayuntamiento de Golmayo de un vehículo Pick-Up cero emisiones para apoyar la realización de las actividades previstas en el marco del programa DUS5000 financiado por Fondos Europeos. Esta cesión, aseveró Serrano, «permitirá a Golmayo disponer de un vehículo sostenible para tareas operativas municipales contribuyendo a la movilidad urbana sin emisiones y al cumplimiento de las metas ambientales regionales». El vehículo está valorado en 45.869 euros.

Dentro del paraguas del mismo programa europeo la Junta de Gobierno ha dado luz verde a la licitación del contrato para la instalación de tres puntos de recarga de vehículos eléctricos que se instalarán en Golmayo, Garray (aeródromo) y Ólvega por 86.858,40 euros.

La Diputación también ha aprobado la prórroga de seis contratos de seguros incluidos en el Acuerdo Marco Central de la Contratación de la FEMP correspondientes a los seguros de accidentes de la Corporación, empleados, daños materiales, accidentes deportivos, flota de vehículos y responsabilidad civil patrimonial. Las prórrogas tendrán vigencia desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2026 garantizando la seguridad de la cobertura.

Por último, la Junta de Gobierno ha dado luz verde a dos prórrogas solicitadas por el Ayuntamiento de Golmayo y por la Asociación La Torre de Carrascosa de la Sierra para justificar la subvención para realizar actividades culturales y juveniles durante 2025 hasta el próximo 15 de noviembre.