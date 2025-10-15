Interkeltoi suma una jornada más a su programa con el objetivo de consolidar nuevos eventos

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Este año Interkeltoi cuenta con una importante novedad: suma una jornada más en el calendario así que a los tradicionales actos que se celebran en Garray el 31 de octubre hay que añadir los que se han programado para el 1 de noviembre, tal y como indica Alberto de la Cruz, miembro de la Asociación Cultural Tierraquemada que pone en escena el Samain.

«Vamos a ver cómo es la respuesta del público aprovechando que es fin de semana y si es positiva, como esperamos, la idea es consolidar la cita con dos jornadas para los próximos años», aseguró.

Garray se convierte en un imaginario espacio cultural e instrumento de trabajo que sirve de inspiración y de estudio para estrechar lazos con un mundo que se extiende por todo el Arco Atlántico y, al mismo tiempo, poner de relieve estos territorios como contrapunto al relato histórico que ha tenido como centro al Mediterráneo. Junto a Numancia hay que sumar Escocia, Gales, Irlanda, Cornualles, Bretaña y Galia.

En esta ocasión, De la Cruz indica que la inauguración de Interkeltoi en el graderío de La Hoya de Garray será «espectacular» y aunque no quiso adelantar muchas novedades con la esperanza de sorprender a los visitantes «puedo avanzar que el fuego tendrá un importante papel».

Durante este acto el arqueólogo Antonio Chaín irá acompañando a los asistentes con sus explicaciones para hacerlos partícipes de una especial noche de encuentro de pueblos celtas que marca la unión de diferentes territorios celtas que continúan manteniendo tradiciones y expresiones culturales de esa Edad de los Metales.

Interkeltoi nació en 2023 como una prolongación del Samain y se ha convertido en una cita completamente consolidada en el calendario. Este año, destaco De la Cruz, volveremos a contar con la presencia de John Stewart tras varios de ausencia. Después del tradicional desfile de antorchas desde Numancia al Bosque de los Héroes donde en el trisquel, tras las palabras del árbol Saukón, tendrá lugar el reencuentro con los antepasados y la purificación del fuego, con la música en torno a una gran hoguera de ‘Bardos y Druidas y otras movidas’.

La jornada del 1 de noviembre estará dirigida a los niños con la plantación de un árbol, un aliso, en la zona del Trisquel y con una obra de teatro para los más pequeños de Popy Vegas con contenido relacionado con el Samain concluyendo con un taller de baile escocés.