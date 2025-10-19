El Jubileo reunió a multitud de CofradíasSANDRA GUIJARRO

Cientos de miembros de 16 cofradías, 14 pasos y 10 agrupaciones musicales toman parte en un desfile inédito que concluyó con una misa en la Catedral.

De las 16 cofradías, 8 llegaron desde la capital (Santo Entierro de Cristo, la Entrada de Jesús en Jerusalén, la Oración en el Huerto, la Flagelación del Señor, el Ecce Homo, las Caídas de Jesús, la Virgen de la Soledad y las Siete Palabras de Jesús en la Cruz) y la anfitriona fue la de Los Misterios y Santo Entierro de Cristo de El Burgo de Osma. Las cofradías procedentes del resto de la provincia fueron: Santo Entierro de Cristo de Almazán, la Vera Cruz de Ágreda, la Virgen de la Soledad y el Cristo de la Buena Muerte de Arcos de Jalón, la Vera Cruz de Almazán, la Vera Cruz de Navaleno y la Vera Cruz de San Esteban de Gormaz que es la más antigua de la provincia.