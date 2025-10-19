San Esteban premia una calabaza de 165 kilos en su concurso más otoñal

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

San Esteban de Gormaz ha vuelto a rendirse ante el ingenio hortelano y la creatividad vecinal en la duodécima edición de su Concurso de Calabazas Gigantes, celebrado este domingo en los jardines de las Escuelas Viejas. El evento, organizado por la Coral Villa de San Esteban con el apoyo del Ayuntamiento, ha reunido a vecinos, hortelanos y familias en una jornada festiva que ha combinado tradición agrícola, arte efímero y participación intergeneracional.

El premio a la calabaza más grande ha recaído en Pedro y Antonio, cuyo ejemplar cultivado en el paraje de San Roque ha alcanzado los 165 kilos. La categoría de mejor presentación ha sido para Mari Paz Larrén Izquierdo, que ha sorprendido con una recreación artística de la propia Coral utilizando calabazas pintadas y decoradas con mimo.

Además, los más pequeños han disfrutado del taller 'Pinta tu farol para Halloween', donde han decorado sus propias calabazas con pinturas, purpurina y materiales reciclados, fomentando la creatividad y el arraigo a las tradiciones otoñales.