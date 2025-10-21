El Fondo de Cohesión reparte 2,3 millones en obras en 173 municipios

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Fondo de Cohesión Territorial invertirá 2,3 millones de euros en obras en 173 municipios de Soria. Solo 6 municipios no han solicitado estos fondos que están cofinanciados entre la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, la Diputación provincial y los ayuntamientos menores de 1.000 habitantes.

Un total de 173 localidades de la provincia de Soria, menores de mil habitantes, han presentado obras para acogerse al Fondo de Cohesión Territorial dotados con 1.049.060,66 euros por parte de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, que aporta el 50% del total de presupuesto de la obra, cofinanciados al 25% por parte de la Diputación provincial con 524.529,93 euros, y que los que los municipios participantes aportan un total de 790.514,70 euros.

Todos los municipios menores de mil habitantes, a excepción de seis, han presentado proyectos para acometer inversiones en infraestructuras y equipamiento de los servicios públicos locales.

Entre las actuaciones aprobadas que van a llevar a cabo los ayuntamientos y entidades locales se encuentra el acondicionamiento de calles y caminos, obras hidráulicas, así como la adquisición de otro tipo de equipamiento, como maquinaria, parques infantiles o la adquisición de inmuebles por parte del consistorio, además, también se han presentado obras de mejora de la red de abastecimiento y acondicionamiento de edificios municipales, así como mejoras en infraestructuras municipales necesarias para la prestación de servicios.

Plan de caminos

La Junta de Gobierno de la Diputación resolvió ayer esta convocatoria de ayudas, en la que también se dio el visto bueno al Plan para la conservación y la mejora de los caminos rurales que son de propiedad municipal.

En esta convocatoria se arreglarán 120 caminos. La vicepresidenta provincial, María José Jiménez, destacó que la cuantía final que se va a conseguir invertir en caminos supera los dos millones de euros, ya que, al millón de fondos propios de la institución provincial, hay que sumar la aportación de los ayuntamientos que lo han solicitado, que es de un millón setenta mil euros.

Señaló que se cumple el objetivo de poder cubrir todas y cada una de las solicitudes que han realizado los ayuntamientos de la provincia, como así ha sido, aunque quedan pendientes cuatro obras en reserva por falta de consignación y que se podrán ejecutar con las bajas realizadas cuando se liciten las obras.

El Plan subvenciona las reparaciones puntuales en caminos, incluyendo saneo de blandones, roderas y zonas de acumulación de agua con extracción de material base y aporte de nuevo material granular y las actuaciones que consistan en el rasanteo y reperfilado de las superficies del camino con motoniveladora, riego, compactación del firme y repaso de cunetas.

En las bases se contempla que no se subvencionan los proyectos de un importe superior a 20.000 euros en caminos sin firme de hormigón o material bituminoso y de 40.000 euros el caso de caminos de los caminos construidos con esos materiales, en ambos casos con IVA incluido.