San Esteban transformará un antiguo edificio en un coworking para atraer a jóvenes emprendedores

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz rehabilitará un edificio antiguo para convertirlo en un coworking tecnológico para atraer a jóvenes emprendedores.

El proyecto municipal que nace con el nombre de la Unidad Territorial de Innovación (UTI) prevé una inversión de 100.000 euros, para el que la Junta de Castilla y León ha concedido al Consistorio una subvención de 95.000 euros, a cargo del Fondo de Cohesión Territorial, en el marco de la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar proyectos para la dinamización demográfica en Castilla y León.

Se trata de un inmueble de dos plantas, ubicado en la plaza Mayor de la localidad y lleva el nombre de UTI, en referencia al anterior propietario, según explicó el alcalde, Daniel García.

Se trata de un proyecto pionero que tiene como objetivo rehabilitar y reconvertir en un hub rural de vida y trabajo para jóvenes y emprendedores. El proyecto combina vivienda asequible, espacios colaborativos de trabajo remoto, servicios compartidos y diseño sostenible con identidad local, con la finalidad de fijar población joven, atraer talento y reactivar la economía local.

La UTI se articula en cuatro ejes estratégicos, el primero es la dotación de vivienda modular y alojamiento joven, con la creación de unidades habitacionales sostenibles, accesibles y flexibles, adaptadas a las nuevas formas de vida y trabajo.

En segundo término se habilitarán zonas de trabajo colaborativo, conectividad de alta velocidad y apoyo a startups rurales y profesionales digitales, a modo de coworking y espacio tecnológico.

El tercero de los ejes pretende dotar al inmueble de espacios compartidos y vida comunitaria para la promoción de la convivencia, la cooperación intergeneracional y la economía circular a través de cocinas, lavanderías y actividades comunes y, por último, se persigue la rehabilitación respetuosa del patrimonio, integración de energías renovables y puesta en valor de la cultura y el paisaje urbano tradicional.

El edificio que albergará la UTI, ubicado en pleno Conjunto Histórico-Artístico de San Esteban de Gormaz, se encontraba en desuso. Con su rehabilitación, el Ayuntamiento pretende preservar su valor patrimonial y darle un nuevo sentido social y económico, convirtiéndolo en un espacio vivo, sostenible y abierto a la comunidad.

El proyecto busca frenar la despoblación, ofrecer alternativas habitacionales y laborales a jóvenes y profesionales que deseen vivir en el medio rural, y generar sinergias con los sectores locales como son el turismo, vitivinicultura, comercio y digitalización, fortaleciendo la identidad y el tejido productivo del municipio.

El alcalde de San Esteban, Daniel García, destaca que «queremos que San Esteban sea un lugar donde vivir, trabajar y crear comunidad. Esta ayuda nos permite dar un paso decisivo para transformar un edificio histórico en motor de vida y oportunidades».

El proyecto UTI - San Esteban se enmarca en las políticas de dinamización demográfica y equilibrio territorial promovidas por la Junta de Castilla y León, contribuyendo a los objetivos de fijación de población, reactivación económica y sostenibilidad social y ambiental en el medio rural.