El Ayuntamiento de El Burgo busca tres jóvenes para trabajar en las oficinas municipales

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma contratará durante un año a tres jóvenes de entre 18 y 30 años para que vivan su primera experiencia laboral, tal y como indicaron fuentes municipales. El objetivo, además de fomentar el empleo juvenil en la población, es ir rejuveneciendo la plantilla municipal e ir formando a sus futuros integrantes. El puesto de trabajo estará en las mismas oficinas de la Casa Consistorial donde irán rotando entre las diferentes tareas económicas, de intervención, secretaría o registro.

Será a principios del mes de noviembre cuando el Ayuntamiento traslade al Ecyl esta triple oferta. Los jóvenes que estén interesados deberán estar previamente inscritos como demandantes de empleo no ocupados en el Sistema de Garantía Juvenil.

Es importante que todos aquellos que quieran presentarse a estos puestos, preparen previamente toda la documentación necesaria. Deben acreditar titulación completa en Formación Profesional Grado Medio de Gestión Administrativa finalizando sus estudios entre 2023 y 2025.

No es la primera vez que el Consistorio realiza una oferta de este tipo, hace escasos meses ya lanzó una similar para cubrir tres puestos asociados a la vida deportiva municipal. El día 28 de agosto comenzó el contrato de un monitor, un peón y un auxiliar que se extenderá también durante un año con unas condiciones de trabajo equiparables al resto de empleados municipales.