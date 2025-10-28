El cheque bebé de Soria para los nacidos en 2024 será de 910 euros

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El chequé bebé que repartirá la Diputación de Soria para las familias con niños nacidos o adoptados en 2024 ascenderá a 910 euros y se comenzará a repartir a mediados de noviembre.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la resolución de la convocatoria de la concesión de subvenciones del Impulso Demográfico, incluidas en el Plan Soria 2025.

Se repartirán 378 cheques dentro de la partida destinada al Impulso Demográfico, dotada con un presupuesto total de 358.000 euros.

El importe final de la ayuda asciende a 910 euros por beneficiario, tras el prorrateo de la cuantía total entre todas las solicitudes que cumplen los requisitos establecidos.

En total, se han denegado 18 solicitudes por no ajustarse a las bases de la convocatoria, principalmente por motivos como no estar al corriente de las obligaciones tributarias, no figurar empadronados en la provincia o en el mismo municipio que el menor, que el niño no hubiera nacido en 2024 o por haber presentado la solicitud fuera de plazo.

Desde el Departamento de Reto Demográfico se ha decidido reservar fondos para atender hasta 15 posibles solicitudes adicionales, como medida de previsión ante eventuales reclamaciones o revisiones de las denegaciones, con el fin de garantizar que todas las familias que finalmente cumplan los requisitos puedan recibir su ayuda.

En esta edición, la distribución de la ayuda económica se ha modificado respecto a años anteriores. Con el presupuesto total, se destinan 725 euros fijos por cada bebé, y el importe restante se reparte proporcionalmente hasta alcanzar, este año, los 910 euros finales.

Esta fórmula busca mantener un equilibrio justo entre todas las solicitudes aprobadas y asegurar un reparto equitativo de los fondos disponibles.

Estas ayudas forman parte del Plan Soria 2025, con el que la Diputación Provincial continúa impulsando políticas activas para favorecer la natalidad, el asentamiento de población y el consumo en el comercio local.

Las familias beneficiarias recibirán las tarjetas emitidas por Caja Rural, que podrán utilizar en los 324 comercios adheridos de la provincia, reforzando así el compromiso de la institución con el desarrollo económico local.

Tras su aprobación en Junta de Gobierno, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, se comunicará a los beneficiarios, y se prevé que a mediados de noviembre las tarjetas estén disponibles en la Diputación, con el objetivo de que antes de diciembre puedan comenzar a repartirse entre las familias beneficiarias.