El cadáver del anciano de Ágreda se encontraba en estado de descomposición

La Guardia Civil tuvo que entrar por la fuerza en la casa.

El cadáver del anciano de la localidad soriana de Ágreda, de 85 años de edad, que fue encontrado muerto en su vivienda se encontraba en avanzado estado de descomposición.

El cadáver del anciano, de 85 años, fue encontrado en una terraza de la vivienda unifamiliar, ubicada en la avenida Sor María Jesús de Ágreda, en la que residía junto a su hijo, de 46 años, que fue detenido.

Según ha podido saber este periódico el cuerpo del anciano se encontraba en avanzado estado de descomposición. Fuentes vecinales indicaron que cuando salía a la calle presentaba un aparente estado de deterioro, pero no se le veía desde hace varios meses.

Se trata de una familia conocida en la localidad, donde residía desde hace años. El despliegue policial a lo largo de la mañana de ayer en la vivienda sobresaltó a los vecinos de la calle agredeña.

La Guardia Civil actuó a instancias de la Fiscalía, con permiso del Juzgado. Al parecer ésta había ordenado practicar el internamiento de una persona con discapacidad de la que no se tenía noticia desde hace tiempo y por su estado se sabía que no podía decidir el ingreso por sí sola.

Además se sabía que hacía semanas que no recogía la medicación en la farmacia, como así lo había advertido la trabajadora social y parece ser que fueron los Servicios Sociales los que advirtieron de la situación.

Los agentes de la Guardia Civil tuvieron que abrir la puerta por la fuerza y entonces fue cuando encontraron al anciano muerto. En ese momento el hijo se encontraba en el interior de la casa y por ello la Policía Judicial procedió a su detención.

Ayer al cierre de esta edición, el hombre no había pasado a disposición judicial y todavía no se había dado traslado de las diligencias policiales de la intervención en la casa familiar al Juzgado.

A lo largo de la mañana de hoy el forense practicará la autopsia del cadáver del anciano para esclarecer la causas de la muerte, bien si se trata de una muerte natural o un presunto homicidio. La investigación judicial también esclarecerá si se han cometido otros delitos, así como las presuntas personas implicadas.