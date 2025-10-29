Heraldo-Diario de Soria

Falsa alarma por incendio en Buitrago en una jornada con dos fuegos intencionados en Castilla y León

Al pueblo de Soria acudieron un agente medioambiental y una motobomba para comprobar que no había riesgo

La falsa alarma por incendio, reseñada en el sistema Inforcyl.

La falsa alarma por incendio, reseñada en el sistema Inforcyl.HDS

La guardia no se baja. Servicios de extinción de incendios forestales han acudido en la tarde de este miércoles a Buitrago (Soria) tras recibir un aviso por un fuego junto al casco urbano. Finalmente era una falsa alarma. Aunque a 29 de octubre y en un día lluvioso parezca improbable un incendio forestal, en las últimas horas en Castilla y León se han atendido dos intencionados declarados en el mismo día, uno del día anterior y otra falsa alarma.

En el caso del aviso por fuego en Soria, el aviso se ha recibido a las 18.31 horas según recoge el portal oficial Inforcyl. Hasta el lugar se han desplazado un agente medioambiental y una motobomba para cerciorarse y comprobar que no había suceso. Algo similar ha ocurrido en Villotilla (Palencia) sobre las 9.00 horas, si bien en este caso sólo se ha movilizado a un agente medioambiental.

A pesar de lo improbable de un incendio forestal en una jornada como la de este miércoles, hay que lamentar tres en Castilla y León (uno viene del martes) y los tres provocados. Dos de ellos han tenido lugar con sólo cinco minutos de diferencia y a escasa distancia en el mismo término municipal, el de Cantalapiedra (Salamanca). Se han iniciado pasadas las 16.30 horas. En uno han ardido dos hectáreas de supericie agrícola y en otro media hectárea de la misma tipología. Ambos estaban extinguidos.

El tercer incendio declarado en la Comunidad se ubicaba en Los Espejos de la Reina (León) y el aviso venía del martes por la tarde. Ardieron 0,002 hectáreas de pastos y de nuevo Inforcyl lo señalaba como "intencionado" en el capítulo de "causa probable".

