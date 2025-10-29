Falsa alarma por incendio en Buitrago en una jornada con dos fuegos intencionados en Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La guardia no se baja. Servicios de extinción de incendios forestales han acudido en la tarde de este miércoles a Buitrago (Soria) tras recibir un aviso por un fuego junto al casco urbano. Finalmente era una falsa alarma. Aunque a 29 de octubre y en un día lluvioso parezca improbable un incendio forestal, en las últimas horas en Castilla y León se han atendido dos intencionados declarados en el mismo día, uno del día anterior y otra falsa alarma.

En el caso del aviso por fuego en Soria, el aviso se ha recibido a las 18.31 horas según recoge el portal oficial Inforcyl. Hasta el lugar se han desplazado un agente medioambiental y una motobomba para cerciorarse y comprobar que no había suceso. Algo similar ha ocurrido en Villotilla (Palencia) sobre las 9.00 horas, si bien en este caso sólo se ha movilizado a un agente medioambiental.

A pesar de lo improbable de un incendio forestal en una jornada como la de este miércoles, hay que lamentar tres en Castilla y León (uno viene del martes) y los tres provocados. Dos de ellos han tenido lugar con sólo cinco minutos de diferencia y a escasa distancia en el mismo término municipal, el de Cantalapiedra (Salamanca). Se han iniciado pasadas las 16.30 horas. En uno han ardido dos hectáreas de supericie agrícola y en otro media hectárea de la misma tipología. Ambos estaban extinguidos.

El tercer incendio declarado en la Comunidad se ubicaba en Los Espejos de la Reina (León) y el aviso venía del martes por la tarde. Ardieron 0,002 hectáreas de pastos y de nuevo Inforcyl lo señalaba como "intencionado" en el capítulo de "causa probable".