Un pueblo de Soria homenajea al bombero forestal fallecido en el incendio de León

El Ayuntamiento de Bayubas de Abajo (Soria) ha organizado el 9 de noviembre un homenaje a Nacho Rumbao, bombero forestal que falleció el pasado verano en León, donde trabajaba en las tareas de extinción del grave incendio que asoló la provincia castellano y leonesa.

Rumbao era conductor de la motobomba Charli 8.7, bombero forestal de Bayubas, un convoy de INFOCAL de Soria, que volcó en un talud y se precipitó por una ladera cuando se retiraba a descansar tras una intensa jornada de trabajo.

El suceso se produjo el 18 de agosto en Espinosa de Compludo, cerca de Ponferrada, en la provincia de León.

En el acto del domingo, colabora la Junta de Castilla y León y sus agentes medioambientales. Participarán también en este recuerdo sus compañeros y amigos. El fallecido era natural de Orense pero estaba afincado en Soria desde hace años.