Ya es oficial: estos son los 30 bares de pueblos de Soria que tendrán subvención

La Diputación de Soria ha resuelto la concesión de la convocatoria de subvenciones de apoyo al mantenimiento de bares o centros de ocio de la provincia incluidos en el Plan Soria 2025.

Se conceden 30 solicitudes entre los que se reparten los 50.000 euros con los que estaba dotada esta partida económica puesto que en las bases venía recogido el prorrateo de la misma entre todos los que cumplían las bases, siendo la cuantía concedida de 1.793,21 euros, menos en tres casos por no haber mantenido abierto el máximo del tiempo estipulado.

Los establecimientos concedidos están situados en los siguientes pueblos:

  1. Soto de San Esteban
  2. Somaén 
  3. Utrilla 
  4. Aguilar de Montuenga 
  5. Peñalba de San Esteban 
  6. Serón de Nájima 
  7. Tardesillas 
  8. Almenar de Soria 
  9. Ucero 
  10. Morón de Almazán 
  11. El Royo
  12. Molinos de Duero 
  13. Santa María de Huerta 
  14. Santa María de las Hoyas
  15. Morcuera 
  16. Ontalvilla de Almazán 
  17. Borobia
  18. Matamala de Almazán
  19. Monteagudo de Las Vicarías
  20. Sotos de Burgo 
  21. Matalebreras 
  22. Salduero 
  23. Muriel Viejo 
  24. Montejo de Tiermes 
  25. Valdeavellano de Tera (dos)
  26. Gómara (dos) 
  27. Espejón (dos)
