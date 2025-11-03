Ya es oficial: estos son los 30 bares de pueblos de Soria que tendrán subvención

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Diputación de Soria ha resuelto la concesión de la convocatoria de subvenciones de apoyo al mantenimiento de bares o centros de ocio de la provincia incluidos en el Plan Soria 2025.

Se conceden 30 solicitudes entre los que se reparten los 50.000 euros con los que estaba dotada esta partida económica puesto que en las bases venía recogido el prorrateo de la misma entre todos los que cumplían las bases, siendo la cuantía concedida de 1.793,21 euros, menos en tres casos por no haber mantenido abierto el máximo del tiempo estipulado.

Los establecimientos concedidos están situados en los siguientes pueblos: