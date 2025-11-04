‘Soria es otra historia’, marca para promocionar los yacimientos

Numancia es uno de los yacimientos que se divulgarán en el proyecto Celtiberia.HDS

‘Soria es otra historia’ es la nueva marca con la que se promocionará online el mundo celtíbero que cuenta con una importante presencia en la provincia. Se centrará en los yacimientos de Numancia, Tiermes y Uxama y reforzará la presencia y visibilidad en los canales digitales.

La actuación se enmarca dentro del Proyecto Celtiberia, que desarrolla la Diputación de Soria gracias a la aportación de fondos europeos.

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, indicó que la iniciativa «reafirma así su apuesta decidida por el desarrollo turístico del patrimonio celtibérico, centrando los esfuerzos en estos tres núcleos que representan la esencia histórica del territorio».

La Junta de Gobierno aprobó ayer una inversión de 606.342 euros para seguir avanzando dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Celtiberia Soriana.

A la estrategia de comunicación online y para diseñar la marca ‘Soria es otra historia’ se destinan 37.800 euros. Se ha adjudicado a SPK Marketing and Advertising S.L.

Además se ha adjudicado el diseño y ejecución de herramientas de realidad virtual y mixta, contenidos audiovisuales y equipamiento tecnológico que permitirá dar un salto cualitativo en la interpretación de la Celtiberia soriana. La empresa IMASCONO ART SL ha sido la mejor valorada, con una propuesta de 406.560 euros, que permitirá acercar el pasado de la provincia de una manera inmersiva, accesible e innovadora.

Y en tercer lugar Bernardo Gil Sánchez es el adjudicatario de la redacción del proyecto y ejecución de la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en los yacimientos de Numancia, Tiermes y Uxama, por un importe de 72.282 euros.

Con esta actuación se apuesta por un turismo responsable, integrando infraestructuras que fomentan la movilidad sostenible en algunos de nuestros enclaves arqueológicos más emblemáticos.

La cuarta actuación es la adjudicación a la empresa D´Aleph Iniciativas y Organización S.A. un contrato de 89.700 euros para el diseño de nuevas experiencias turísticas vinculadas a los recursos del territorio.

Este proyecto contempla la creación de dos clubes de producto: uno centrado en el patrimonio celtibérico y otro en el turismo activo y de naturaleza, con el objetivo de estructurar mejor la oferta y mejorar la competitividad del destino.

En otro orden de cosas, la Diputación de Soria, a su vez, gestiona los Fondos Europeos dentro del Programa DUS 5000 de ayudas a proyectos de energía limpia en municipios de menos 5.000 habitantes, con la gestión del IDAE. Ayer adjudicó la renovación del alumbrado exterior a la empresa Morón Electricidad y Telecomunicaciones S.L. en un precio de 75.351 euros.

Por último, adjudicó a la empresa Benito Urban S.L.U., por un precio de 125.136 euros, el contrato para suministrar el mobiliario urbano dentro de la ayuda que presta la Diputación de Soria a 164 solicitudes de ayuntamientos de la provincia, de las cuales 145 son municipios y 19 entidades locales menores, haciendo un total de 647 conjuntos.