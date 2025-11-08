La Diputación de Soria rechaza las alegaciones a la expropiación del aeródromo

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El pleno de la Diputación de Soria aprobó ayer, con la abstención del PSOE y Vox, el rechazo de las alegaciones a la expropiación de seis parcelas en Garray necesarias para la ampliación de la pista del aeródromo, obra incluida en el Plan Provincial.

Se trata de 11.800 metros cuadrados que se han valorado en 12.267 euros. En el periodo de alegaciones, la Diputación ha recibido dos escritos de particulares en los que alegan, entre otras cuestiones, que el terreno a expropiar ha sido valorado como rústico de secano y es de regadío.

El vicepresidente, José Antonio de Miguel, aseguró que se trata de suelo rústico común no urbanizable y los alegantes no han acreditado que las fincas tuviesen otra calificación. En este sentido agregó que aunque se ha iniciado la expropiación todavía se puede llegar a un acuerdo.

La Diputación ha desembolsado 740.000 euros para la adquisición de 50 hectáreas de terreno destinado a la ampliación del aeródromo. El proceso se ha alcanzado con acuerdos de compra venta con los propietarios y con un precio de valoración de las fincas que han realizado los técnicos de la Diputación. Solamente no se han conseguido acuerdos con los propietarios de estas fincas.

El trámite expropiatorio reabrió el debate en el pleno de la paralización de las obras en el aeródromo y de la viabilidad del desarrollo del Aeroparque Tecnológico Industrial (ATI).

El portavoz de Vox, Eduardo Álvarez, mostró su preocupación por la viabilidad a corto plazo de este proyecto, mientras que la portavoz del PSOE, Esther Pérez , preguntó al equipo de gobierno del PP si está garantizado el presupuesto comprometido para estas obras «porque voces autorizadas de la Junta han puesto en duda si el dinero va a llegar» al aeródromo soriano.

Pérez subrayó que después de varios años la Diputación no cuenta todavía con la titularidad de todos los terrenos necesarios, a la vez que planteó que si no se ha culminado toda la tramitación será difícil que se concedan autorizaciones y licencias.

De Miguel fue tajante en su intervención y aseguró que la Diputación ha cumplimentado toda la fase tercera del proyecto que se encuentra parado, ante un problema de competencias entre la administración central y regional para el otorgamiento de licencias aeronáuticas.

«Estamos bloqueados», lamentó y expuso que ante esta situación se van a tener que realizar las obras de la plataforma para el helicóptero medicalizado de Sacyl , que tendrá su sede en el aeródromo, sin autorización «porque no están claras las competencias».

En cuanto al gasto comprometido por la Junta para ampliar el aeródromo indicó que está asegurado e interpeló al diputado provincial y candidato del PSOE a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez, sobre su voluntad de apoyar el proyecto del aeródromo de Soria si llega al Gobierno regional. Martínez le contestó con un «sí».