San Pedro Manrique devuelve al Obispado la iglesia de Sarnago

La iglesia de Sarnago (Soria) vuelve al Obispado, o más bien lo que queda del templo, incluido en la Lista Roja de Patrimonio. El Ayuntamiento de San Pedro Manrique, municipio al que pertenece Sarnago, acordó recientemente rescindir la cesión de uso de la iglesia que le había otorgado el Obispado de Soria-Osma.

Las razones, alegadas por el concejal Óscar Carrascosa, han sido la imposibilidad del Ayuntamiento de hacer frente al pago de un seguro de responsabilidad civil para cubrir los posibles daños que se originen, «además de suponer un elevado coste, pocas compañías están dispuestas a asegurar ruinas», explica Carrascosa.

La cesión de la iglesia de San Bartolomé de Sarnago, que se encuentra en un estado avanzado de deterioro por la despoblación de la localidad, fue una petición de la Asociación de Amigos de Sarnago con el fin de frenar su mal estado y poder darle una utilidad al inmueble.

El Obispado aceptó la cesión pero la realizó al Ayuntamiento y no a la asociación civil, además condicionó la cesión a la suscripción de un seguro de responsabilidad civil del inmueble.

El Consistorio sampedrano ha constatado que este coste es excesivo y no puede pagarlo, «tenemos recursos limitados», aclaró Óscar Carrascosa.

El responsable municipal explicó que la situación se abordó este verano con los socios de la Asociación de Amigos de Sarnago en la asamblea anual, «entonces se vio que no se iba a hacer nada en la iglesia y si más adelante se planteaba algún proyecto entonces se volvería a solicitar de nuevo la cesión al Obispado, no vamos a tener un coste si no se hace nada», puntualizó Carrascosa.

La iglesia de San Bartolomé de Sarnago entró en la Lista Roja de Patrimonio en 2021. El estado «es pésimo», según detalló Hispania Nostra, en el que exponía que se encontraba en «un estado de abandono total».

La cubierta ya había sufrido el derrumbe de la espadaña y las bóvedas se han ido arruinando paulatinamente, advirtiendo que si no se frena el deterioro desaparecerá completamente.

La Asociación Amigos de Sarnago lleva años trabajando en la recuperación de lo que fue el despoblado, con la consolidación de edificios o la construcción de otros nuevos como el coliving que acomete en la actualidad para facilitar el teletrabajo en Sarnago, a ello se unen las iniciativas culturales para recuperar fiestas y tradiciones como la fiesta de las Móndidas.