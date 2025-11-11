Polémica entre Diputación y el Festival de las Ánimas de Soria por la ausencia de respaldo económico

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Unas recientes declaraciones del director del Festival de las Ánimas de Soria, Ernesto López, ante la falta de compromiso económico de la Diputación con el evento cultural, han abierto una polémica con la Institución Provincial, que el diputado de Cultura, Enrique Rubio, ha calificado de «necias y malintencionadas».

Parece ser que las manifestaciones de López que no hay caído bien entre los responsables políticos acusaban a la Diputación de querer que el fracaso del festival.

El presidente, Benito Serrano, dijo que son «mentiras» y «una falta de respeto» y que estas manifestaciones han causado «extrañeza e indignación» también entre los técnicos del departamento de Cultura. Rubio solicitó ayer al responsable del festival una rectificación y le tendió la mano para conversar, porque confesó que estas declaraciones le han dolido a título personal.

Además desde el mismo festival se ha traslado, incluso, el malestar por publicar una fotografía en la página web de turismo de la Diputación, «algo que no entendemos porque nuestra web solo cumple una función de promoción», dijo Enrique Rubio.

A los responsables políticos de la Diputación también les pareció inapropiado el lugar en las que se realizaron: una rueda de prensa en la que estaba presente la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Soria.

Parece que en el trasfondo de esta polémica se encuentra la falta de subvenciones de la Diputación al festival este año. Los organizadores solicitaron dos ayudas. A una de ellas renunciaron y para la segunda, en la que se pedían 14.000 euros, no se les concedió porque no cumplían las bases, según la información facilitada por Rubio, que a su vez recordó que el año 2022, la Diputación entregó a la organización una ayuda de 10.000 euros para la realización de talleres infantiles que no se llegaron a celebrar. «El festival quiere el dinero de la provincia para gastarlo en un acto concreto», criticó Serrano que defendió los fondos para celebraciones en los pueblos.

En este sentido el diputado de Cultura reiteró que las ayudas de la Diputación están dirigidas a los municipios de menos de 20.000 habitantes, es decir, todos a excepción de la capital, pero a pesar de ello existe una colaboración en materia cultural en distintos ámbitos como la programación en el Aula Magna Tirso de Molina y el respaldo en impresión de cartelería, entre otros.

Además trasladó que existe cierto malestar de algunas localidades que cuentan con programación propia en las Ánimas y que coincide con los actos del festival en la ciudad, «algunas celebran ritos y tradiciones milenarios», puntualizó Rubio que aboga por unir la propuesta cultural como ya lo propuso Diputación en 2022.