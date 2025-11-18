La Diputación de Soria agiliza el trámite para los contratos del Plan de Empleo 2026

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Diputación de Soria agiliza este año los trámites del Plan de Empleo para 2026, con el fin de que los ayuntamientos puedan contratar a los peones en primavera.

Por ello, la Junta de Gobierno aprobó ayer el Plan de Empleo, al que se le dotará de un millón de euros de fondos propios, para facilitar la contratación de 240 desempleados como peones de usos múltiples.

El presidente, Benito Serrano, explicó que en los años pasados las contrataciones no se realizaban hasta verano porque la tramitación administrativa es larga y en algunos trabajos, como los de desbroce se complicaban. Por ese motivo, la Diputación ha decidido iniciar los trámites con mayor antelación.

Otro años el Plan se aprobaba en el primer trimestre, una vez cerradas las cuentas del ejercicio anterior. Ese calendario retrasaba los informes de las Consejerías de Hacienda y Presidencia y la publicación de la convocatoria, lo que dificultaba que los ayuntamientos pudieran contratar personal en primavera, justo cuando más lo necesitan.

Por eso se da este paso en noviembre, para adelantar trámites y poder tener las autorizaciones autonómicas a comienzos de 2026, con el objetivo de poder publicar la convocatoria lo antes posible y garantizar que los municipios dispongan de estos trabajadores en fechas útiles.

El Plan va a contar con un presupuesto de más de un millón de euros, donde se incluyen también los trabajadores de los centros Conect y la contratación de resineros para trabajos de limpieza y preparación de montes resinables.

Serrano explicó que este Plan tiene muy buena acogida en la gran mayoría de ayuntamientos y son numerosos los consistorios que solicitan las contrataciones, aunque en las últimas campañas se ha venido observando que hay problemas para encontrar trabajadores.