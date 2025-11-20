Gymkana y cintas de colores en este pueblo de Soria para celebrar el Día de la Infancia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La provincia de Soria ha vuelto a llenarse de color y compromiso con la celebración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia. Un año más, la Diputación Provincial ha impulsado la campaña 'ConcienCINTAte', una iniciativa que, de manera coordinada a través de los CEAS, promueve la sensibilización social en torno a los derechos de niños, niñas y adolescentes.

En esta edición, Arcos de Jalón ha sido el escenario del acto central de la provincia, una cita que ha reunido a la comunidad educativa, a representantes institucionales, a las asociaciones del municipio, a los vecinos y a la AMPA quienes han formado parte de esta jornada.

La diputada de Servicios Sociales, Laura Prieto, ha acompañado a los más de cien escolares del CRA El Jalón que han iniciado la mañana con una gymkana repleta de pruebas, pistas y actividades destinadas a descubrir de manera dinámica los derechos fundamentales que se reivindican en este día.

También han podido disfrutar de espacios de cuentacuentos y actividades creativas, que han servido de antesala al acto institucional desarrollado en la plaza Mayor, donde se ha procedido a la lectura del manifiesto y a la tradicional colocación de cintas de colores que simbolizan cada uno de los derechos de la infancia.

Laura Prieto ha destacado “la defensa de los derechos de la infancia no puede limitarse a un día, debe ser un compromiso diario y compartido, porque garantizar un entorno seguro y justo para nuestros niños y niñas es garantizar el futuro de nuestra provincia”.

'ConcienCINTAte' refuerza este mensaje utilizando las cintas de colores como símbolo de cada derecho: el rojo para el Derecho a Jugar, el verde para el Derecho a la Educación, el amarillo para el Derecho a la Salud, el naranja para el Derecho a la Protección, el morado para el Derecho a la Igualdad y el azul para el Derecho a Participar. Este año, el color naranja cobra un papel destacado para reivindicar la protección de la infancia ante la crudeza de realidades que continúan afectando a miles de niños y niñas en el mundo.

La campaña se despliega simultáneamente en múltiples localidades de la provincia, entre ellas Berlanga de Duero, Monteagudo de las Vicarías, Yanguas, Almazán, Serón de Nágima, Ágreda, Gómara, El Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz, Langa de Duero, Molinos de Duero, Cabrejas del Pinar, Rioseco de Soria, Golmayo, Tardelcuende, Quintana Redonda y Almajano.

En cada municipio, y gracias a la colaboración de ayuntamientos, colegios y asociaciones locales, se han organizado concentraciones en espacios públicos, donde se ha leído el manifiesto y se han colocado cintas de colores como gesto colectivo de apoyo a los derechos de la infancia.

Asimismo, en las localidades de Almazán, Tardelcuende, Golmayo, Rioseco de Soria, Quintana Redonda y Almajano se celebran Plenos Infantiles Municipales, una actividad consolidada en la provincia que permite a los escolares conocer de cerca el funcionamiento de su administración local y ejercer su derecho a la participación expresando propuestas y reflexiones sobre la vida en su municipio. Esta acción busca fortalecer la conciencia ciudadana desde edades tempranas y promover la implicación de los menores en la construcción de su entorno más cercano.

Durante toda la semana, la fachada del Palacio Provincial luce una pancarta con el lema de la campaña llena de cintas, sumándose así a la visibilización del Día Internacional de los Derechos de la Infancia y recordando que la protección y promoción de estos derechos es una responsabilidad compartida que implica a toda la ciudadanía.