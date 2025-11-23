Este el pueblo de Soria que enciende sus luces de Navidad el primero

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Más allá del icónico encendido del árbol de Rockefeller Center en Nueva York (EEUU) o el gran espectáculo que viven los habitantes de Vigo, el arranque de las fiestas navideñas se celebra también en pequeños pueblos y localidades del medio rural, alejadas del bullicio de las grandes ciudades.

Pasacalles y chocolatadas son los actos elegidos por los ayuntamientos de Soria para la jornada que se convoca a los vecinos en la que se encienden las luces y adornos navideños que iluminarán las plaza y calles durante las fechas navideñas y las semanas anteriores.

La convocatoria se ha convertido en habitual en los pueblos con el mayor número de habitantes, pero otros más pequeños, como Santa Cruz de Yanguas, con medio centenar de vecinos, también tiene su propia celebración para dar la bienvenida a la Navidad.

Otros como Ólvega hacen coincidir en el mismo fin de semana el encendido y a la apertura de su mercadillo navideño, en el que se van a poder adquirir los adornos y los regalos propios de estas fiestas.

Golmayo es el pueblo que abrirá este año el calendario de encendidos y lo hará el 28 de noviembre, de la mano de uno de los niños empadronados y que este año lo realizará Alba Poza Avilés. Desde ese día hasta el 6 de diciembre se van a ir iluminando el resto de los pueblos.

Estos son los pueblos y las fechas: