San Esteban de Gormaz adjudica su centro de interpretación por 408.000 euros

El Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz ha adjudicado a la empresa Ioan Rusti la construcción del Hub de innovación turística, un espacio interactivo expositivo vinculado al turismo de la localidad, por un importe de casi 408.000 euros (IVA incluido), tal y como informó el alcalde, Daniel García. La licitación contó con dos empresas interesadas aunque la mesa de contratación, el pasado 21 de noviembre, se decantó por la oferta presentada por Ioan Rusti que contará con un plazo de 8 meses para realizar la obra.

Este proyecto, tal y como recoge el pliego, plantea la reconstrucción de un edificio, enclavado en la calle Mayor 15A/Calle Posadillas 4-6, que alojará un centro HUB de innovación turística que, aseveró el regidor sanestebeño, «representa la unión del mundo actual con el mundo pasado» teniendo en cuenta, además, que sobre el solar se ha llevado a cabo una excavación arqueológica previa, habiendo aparecido la traza de la muralla medieval. Un hallazgo que «ha ido retrasando la obra», recordó García.

Es un iniciativa, continuó el primer edil, «en la que tenemos especial interés y, sobre todo, mucha motivación porque queremos recuperar la puerta de entrada a nuestro conjunto histórico», explicó García que añadió: «Lo cierto es que nos ha venido muy bien que haya aparecido el recinto amurallado ya que vamos a conseguir un espacio totalmente disruptivo porque va a mezclar la parte tecnológica con la muralla tradicional del siglo VIII-IX. Al final nos aporta vestigios de lo que es nuestra historia y nuestro patrimonio y vamos a intentar que la gente que venga a visitarlo viva una experiencia que es lo que realmente buscamos».

Puerta de San Gregorio

Esta actuación, puntualizó el regidor sanestebeño, «es el inicio del proyecto que va a ser un referente porque al otro lado de la calle vamos a crear la nueva oficina de turismo, un proyecto que se llama ‘Progresar Gormaz’ que va más allá ya que vamos a intentar recuperar la puerta de San Gregorio». Por lo tanto, es evidente «el especial interés del Ayuntamiento de San Esteban en recuperar el patrimonio y la cultura de nuestro municipio».

El centro de interpretación «se va a englobar dentro de un entorno que se va a rehabilitar ya que luego un poquito más adelante tendremos el edificio de las Cortes de Castilla 1187 o la Casa de la Música que se llamará ‘Susurros de la Muralla'».

Por lo tanto, concluyó García, «muy ilusionados con el Hub de innovación turística, con comenzar ya esas obras de adecuación y restauración y con intentar buscar esa experiencia que vincule el mundo real y el mundo virtual y que sea una medida de impulso de visitantes y que la gente quiera vivir esta experiencia con nosotros».