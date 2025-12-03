Covaleda adjudica la gestión de su albergue por cinco años y 30.000 euros

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El albergue municipal de Covaleda ya tiene nuevo gestor. El Ayuntamiento ya ha resuelto el expediente de contratación para la prestación de este servicio que amplía la oferta de alojamiento del municipio y asegura un recurso más en el planteamiento turístico que se está desarrollando.

El nuevo contrato para el albergue tiene una duración inicial de cinco años, con la posibilidad de dos prórrogas (una primera de 3 años y una segunda de 2 años), lo que permite proyectar un modelo de negocio a 10 años vista. El acuerdo reportará beneficios a las arcas municipales, con un valor estimado del contrato de 60.000 euros, derivado de un canon anual de 6.000 euros que el adjudicatario abonará al Ayuntamiento.

Por lo que este primer período de cinco años se traduce en 30.000 euros. Este modelo de colaboración público-privada asegura que las instalaciones, con un presupuesto base de licitación en 72.600 euros (IVA incluido), se mantengan en perfecto estado y a pleno rendimiento.

Desde el Ayuntamiento se valora muy positivamente esta adjudicación. «Con este paso, Covaleda recupera un servicio turístico esencial. El aumento de visitantes que buscan naturaleza y deporte nos exigía una respuesta rápida y de calidad», señalan.

El Consistorio de Covaleda se ha marcado como objetivo de esta licitación agilizar la reapertura de las instalaciones, poniendo a disposición de vecinos y visitantes tanto el servicio de habitaciones como el bar-restaurante, dos activos que contribuyen también como un revulsivo para economía local.

Lejos de ser una instalación de uso exclusivamente estival, el Ayuntamiento ha blindado la actividad turística exigiendo que el albergue permanezca operativo un mínimo de 300 días al año. Asimismo, el restaurante se sumará a la oferta de restauración en el municipio ya que debe permanecer abierto de forma ininterrumpida en temporada alta (del 15 de junio al 15 de septiembre) así como durante todos los fines de semana del año con un margen de cierre de solo 8 fines de semana fuera del periodo estival.