La feria de un pueblo de Soria que tiene ADN ganadero y se celebraba hace 370 años

Una de las citas más atractivas del puente de diciembre en la provincia de Soria está en Berlanga de Duero. Fiel a la tradición y también a su historia la feria de artesanía llenó las calles del casco antiguo en la que vecinos y turistas adquirieron artículos hechos a mano y con un marcado carácter artesano.

El certamen cumplió su vigésimo octava edición, pero como feria artesana, porque la cita se remonta a una feria ganadera que «tiene 375 años y a lo mejor nos quedamos cortos», según explica el alcalde de la localidad, Enrique Rubio.

Lo que no ha cambiado es su fecha de celebración: el 8 de diciembre. Desde que se tiene conocimiento de su existencia siempre se ha celebrado en la festividad de la Inmaculada Concepción. Hace años fue una de las ferias ganaderas más importantes del norte de España y junto con la de Torrelavega (Cantabria), las que se celebraban el día de la Inmaculada Concepción.

Ya a finales del siglo pasado evolucionó para ser un feria de artesanía, aunque el ganado se hace presente en el certamen de alguna manera. Este año ha sido con un puesto de ponis que han ofrecido paseos a los niños. En ediciones anteriores ha habido muestra de caballos o de burros.

La artesanía llenan los puestos de la feria que en esta edición han llegado a los 30. Ayer los visitantes pudieron adquirir desde utensilios como cuencos elaborados en madera de enebro o la singular cerámica de Tajueco, artículos ornamentales elaborados en telas, adornos navideños, acebo y productos de alimentación realizados de manera artesanal.

Todos los comerciantes tienen que acuden tienen que tener el carné de artesano. Es uno de los requisitos que exige el Ayuntamiento de Berlanga, organizador de la feria, que se desarrolló a lo largo de la mañana.

Además de puestos de venta, en la feria había puestos en los que se mostraron exhibición de oficios, como el del herrero. A ello se suma el toque gastronómico local que permitió la degustación del figón. Un plato elaborado con bacalao que en Berlanga se reserva para el 8 de diciembre.

Las buenas condiciones meteorológicas del día festivo animaron las visitas a una localidad que ha experimentado un importante crecimiento turístico. A lo largo de este año, Berlanga se ha colocado en el top de los municipios sorianos que más turistas reciben.

Entre las visitas que ayer recibió la localidad están algunos de los ganaderos que asistían el día de la Inmaculada cuando el certamen se hacía para cerrar los tratos de compra venta.

Durante la jornada, los vecinos recuerdan también a las religiosas del convento de las Concepcionistas con una misa y el reparto de pastas, una tarea que realizaban la monjas hasta el cierre del convento hace unos años.

La feria concluyó con la entrega de dos premios, dotados cada uno de ellos con 300 euros. El primero se concedió al Centro Ecuestre el Robledal, por su puesto de ponis, dentro de la categoría de demostración artesanal y el segundo a un puesto de torneado de madera, dentro de la originalidad y la calidad del producto.