Caja Rural de Soria impulsa a los Grupos de Acción Local

Representantes de Caja Rural y de las asociaciones de desarrollo rural de la provincia.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Caja Rural de Soria ha formalizado un nuevo convenio de colaboración con las asociaciones de desarrollo rural Adema, Asopiva, Proynerso y Tierras Sorianas del Cid, reforzando así su «compromiso» con el impulso económico y social del medio rural en la provincia de Soria, según un comunicado de la entidad financiera.

El acuerdo contempla una aportación económica anual por parte de la entidad financiera a cada uno de estos grupos de acción local. Su objetivo es respaldar proyectos e iniciativas orientadas a promover el desarrollo de los municipios integrados en sus respectivas áreas de actuación.

Con este convenio, Caja Rural de Soria explica que «reafirma su voluntad de fortalecer el tejido productivo y social de las diferentes comarcas de la provincia de Soria, contribuyendo a la generación de oportunidades, la fijación de población y la mejora de la calidad de vida en el territorio».

Esta colaboración se integra en la estrategia de sostenibilidad de la entidad, que mantiene acuerdos con numerosas instituciones, organizaciones y colectivos de los ámbitos cultural, deportivo, empresarial y social.

De este modo, Caja Rural de Soria refuerza su papel como agente impulsor del desarrollo en la provincia de Soria.

En Soria, los Grupos de Acción Local (GAL) son entidades sin ánimo de lucro que gestionan el desarrollo rural a través de la metodología Leader, apoyando proyectos económicos y sociales en sus comarcas, siendo los principales Adema(Almazán), Proynerso (noreste), Asopiva (Tierras Altas/Pinares) y Tierras Sorianas del Cid (centro/oeste), financiados por la Unión Europea, el Estado y la Junta de Castilla y León para impulsar pequeñas y medianas empresas, y las áreas de turismo y patrimonio local.