Novedades en el Concurso del Mejor Chorizo del Mundo que celebra un pueblo de Soria

Piezas de chorizo en uno de los stands de la feria de Covaleda.HDS

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Feria del Chorizo y el Concurso del Mejor Chorizo del Mundo ya tiene fecha para 2026. Se celebrará los días 21 y 22 de marzo en Covaleda (Soria)

Este evento, organizado por el Ayuntamiento de la localidad pinariega, se ha consolidado como una tradición ineludible. El año que viene regresará con energías renovadas y una apuesta firme por la calidad y la excelencia.

Desde la organización se está diseñado un plan estratégico que incluye novedades para expositores y visitantes. El equipo de Gobierno municipal ha puesto el foco en tres pilares fundamentales para esta nueva edición.

El primero es la profesionalización del Concurso El Mejor Chorizo del Mundo, con el propósito de elevar el nivel técnico y el prestigio de esta competición, consolidarlo como un referente en el sector cárnico y gastronómico a nivel nacional e internacional.

El segundo es el adelanto de inscripciones. Con el fin de mejorar la logística y la organización, se abrirán con mayor antelación los plazos de inscripción tanto para la presentación de muestras al concurso como para la reserva de stands.

Esta medida busca ofrecer una experiencia más fluida y satisfactoria a los expositores profesionales.

Y por último se apuesta porque el evento sea una experiencia integral. La organización está trabajando en la incorporación de nuevos atractivos y actividades paralelas para transformar la feria en una auténtica experiencia gastronómica y cultural, que vaya más allá de la mera exposición y venta.

Desde el Ayuntamiento de Covaleda se quiere agradecer expresamente la fidelidad que tanto vecinos como visitantes y productores han demostrado a lo largo de los años.

«Contamos con vuestra participación, entusiasmo y confianza para seguir haciendo de esta feria un motor de desarrollo y orgullo local», señalan fuentes municipales.

La organización invita a todos los amantes de la gastronomía a reservar las fechas del 21 y 22 de marzo para celebrar juntos, en Covaleda, lo mejor del chorizo, dado que esta cita gastronómica se ha convertido en una de la principales en la provincia.