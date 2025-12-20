La Diputación de Soria lanza un novedoso manual de comunicación no sexista

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial de Soria ha lanzado un manual de comunicación no sexista. Una herramienta práctica destinada a mejorar la comunicación interna, externa y digital de la institución.

El manual establece criterios claros para el uso de un lenguaje inclusivo y respetuoso, así como recomendaciones en materia de comunicación visual y redes sociales, con el objetivo de prevenir estereotipos y promover una cultura organizativa basada en la igualdad y el respeto.

La Diputación Provincial de Soria asume que las políticas de igualdad no son solo una recomendación normativa, sino una responsabilidad ineludible de las administraciones públicas, que deben comenzar por garantizar la igualdad real dentro de sus propias organizaciones.

En este sentido, la aprobación y desarrollo de su Plan de Igualdad sitúa a la institución provincial como un referente en la aplicación efectiva de estas políticas, según recoge un comunicado de la Institución.

Este manual se presentó en la Comisión de Servicios Sociales que se celebró ayer, en la que se abordó el informe de seguimiento del I Plan de Igualdad, que puso de manifiesto el desarrollo de numerosas actuaciones en materia de sensibilización, corresponsabilidad, conciliación, formación y prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

Entre las medidas implantadas destacan la difusión de protocolos de actuación, acciones formativas específicas, encuestas al personal y la apuesta por una comunicación institucional con perspectiva de género. Además se aprobó comenzar a trabajar en segundo plan, dado que el actual concluye en febrero de 2026.

E l segundo documento partirá de una evaluación exhaustiva del primero y de un diagnóstico actualizado de la situación de la plantilla, y contará con una Comisión Negociadora paritaria en la que estarán representadas la Diputación y la representación legal de las personas trabajadoras.

La diputada del área, Laura Prieto, destacó que «pese a que no todas las administraciones han avanzado al mismo ritmo en la implantación de planes de igualdad en su estructura interna. La Diputación ha optado por asumir este compromiso como una prioridad, desarrollando un Plan de Igualdad que va más allá del mero cumplimiento formal».

Con estas medidas se entiende que el compromiso con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres debe materializarse en medidas concretas dentro de las propias instituciones, en cumplimiento de la normativa vigente y como ejercicio de coherencia entre los principios que se defienden y las prácticas internas que se aplican.