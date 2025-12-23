Las obras de la estación de autobús de El Burgo llegan a la mitad

El consejero José Luis Sanz, junto a Antonio Pardo y Yolanda de Gregorio en la estación de El Burgo.HDS

La Junta de Castilla y León continúa con la rehabilitación y modernización de la estación de autobuses de El Burgo de Osma, Soria, con una inversión que ronda los 813.221 euros y un plazo de finalización antes del verano de 2026. Las obras ya superan el 55 % de ejecución.

Las obras, que visitó ayer el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, tienen como principales objetivos la modernización del conjunto arquitectónico, la mejora de la confortabilidad y el servicio a los viajeros, la adaptación del edificio a personas con discapacidad, la mejora de la eficiencia energética con la sustitución de carpinterías y mejora en el aislamiento, la redistribución de espacios y adecuación de usos y la mejora de las condiciones de habitabilidad y salubridad.

En las dársenas se procederá a la limpieza del pavimento exterior. Y a la pintura de las cerchas de dársenas, y se sustituirán las luminarias por tipo LED.

En el edificio se colocará nueva señalética y se procederá a la reforma y sustitución de la instalación eléctrica.

En cuanto a la distribución de espacios en el interior, se llevará a cabo el traslado de las oficinas de Medio Ambiente y la Sección Agraria Comarcal al volumen rectangular, cuyas actuaciones ya han finalizado.

En la planta baja entrando por la fachada sur del edificio a la izquierda, se mantienen los baños existentes en su ubicación reformados, y se instala un ascensor para subir a la primera planta. Se ubicará un espacio de almacén en planta baja. Se proyectan en planta primera, los nuevos baños y vestuarios.

En el edificio circular se instalará un ascensor en el hall principal para resolver la accesibilidad a la planta primera. También se rehabilitarán los baños en planta baja para el uso de los viajeros con acceso desde el hall, y la planta primera será habilitada para espacios de oficinas y talleres, con salas diáfanas y con accesos independientes.

El edificio mantiene los núcleos de comunicación de escaleras existentes, y se disponen ascensores nuevos. Se mantienen los accesos desde la vía pública existentes en ambos volúmenes.

Esta intervención forma parte del Plan de Modernización de la Junta de Castilla y León para este tipo de infraestructuras de titularidad autonómica que, con una inversión que supera los 40 millones de euros en esta legislatura, que cuenta con financiación de Fondos Europeos, ha permitido intervenir en Ávila, Palencia, Ciudad Rodrigo, Salamanca, Soria, León, Almazán, Soria (2ª fase), Intermodal León, Ponferrada, Benavente, y tener previsto hacerlo en Valladolid, Medina de Pomar y Guijuelo.

En la estación de El Burgo de Osma operan las empresas Moreno Sanz 2009 SL, Hijos de Ángel Arribas SL, Therpasa, Autocares De Las Heras SL y Alsa. En Soria se han contabilizado 18.808 viajes hasta el 15 de diciembre dentro de Buscyl.

Y 10.754 sorianos tienen la tarjeta QR para viajar de manera gratuita dentro de las 2.610 rutas de titularidad autonómica en Castilla y León. Esta localidad ya cuenta con una parada inteligente que ofrecerá información en tiempo real de las rutas a los usuarios.

En transportes se han destinado 8 millones de euros al sostenimiento del 100 % de las líneas de transporte público, asumiendo la cobertura del déficit de explotación.

En materia de carreteras, las inversiones en esta legislatura en la provincia de Soria han alcanzado un total de 44 millones de euros. Entre las partidas más destacadas se encuentran los contratos de conservación en Soria por valor de 15,49 millones de euros, contratos de señalización horizontal y vertical ya contratados con un importe de 1,85 millones de euros.

Además, se encuentra en licitación el nuevo contrato de señalización vertical para el periodo 2026-2027 por importe de 480.000 euros.

A ellos se suman la modernización de la SO-630 entre Villar del Río y Castilruiz por 20 millones de euros, la modernización de la Variante de Yanguas por 5,3 millones de euros, las humanizaciones de travesías en Berlanga de Duero y Medinaceli 867.629 euro, la redacción del proyecto para el acondicionamiento del trazado de la SO-380 de Matalebreras a Ólvega con una inversión de 40.000 euros y la redacción del proyecto del nuevo trazado en la SO-920 de El Burgo de Osma a San Leonardo de Yagüe por un importe de 40.000 euros.