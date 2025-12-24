El pueblo de Soria espectacular conjunto histórico de Castilla y León donde los vecinos sacan el belén de Navidad a la ventana

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Artesanales, comprados, sencillos, más elaborados, con materiales naturales... Medinaceli es un derroche de decoración navideña: sin artificios, ni luces excesivas; sin dispendio de arcos luminosos, ni cargantes bombillas; con los árboles navideños justos, pero, eso sí, un amplio abanico de belenes para festejar la Navidad. En este pueblo de Soria, Conjunto Histórico y uno de los más bellos de Castilla y León, los vecinos sacan el nacimiento a la ventana. Llevan haciendo unos años y de nuevo en este 2025 una treintena de inmuebles de la villa lucen el belén en el exterior. La iniciativa parte de la Asociación de Vecinos de Medinaceli que incluso edita un pequeño plano de situación de los belenes, con el nombre que aportan los participantes: belén de Olga y Patxi, belén de Rafita, de Mercedes, de Pilar Pascual... así hasta 29. La idea, respaldada por el Ayuntamiento, no tiene un fin competitivo, pero la población puede votar a través de WhatsApp la decoración que le parece más bonita. La mayoría se iluminan por la noche. Además de ser Conjunto Histórico, Medinaceli es Pueblo más Bonito de España en la provincia de Soria. Razones no le faltan a este municipio situado al sur de la provincia, con un listado de monumentos de auténtico valor, entre ellos el Arco Romano, su Castillo o la Colegiata.