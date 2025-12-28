Almazán celebra el tercer desfile de perros en su programación navideña

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Almazán ha organizado un desfile dedicado a mascotas, concretamente los perros, en una original actividad que llegó a su tercera edición, promovida por la Concejalía de Medio Ambiente.

Unas 60 personas y más de 30 perros tomaron la salida en la plaza Mayor, junto con la concejala de área, Teresa Ágreda, en una actividad en la que reinó el buen ambiente y la convivencia cordial entre todos los canes. Se inició con un desayuno, entrega de dorsales navideños para los protagonistas, que, en su mayor parte, acudieron con atuendos navideños.

Foto de familia de mascotas y propietarios en la Arboleda.HDS

El desfile consistió en un recorrido por Almazán, pasando por la Puerta de Herreros, la plaza Gran Vía, el parque de la Arboleda, parada y foto de grupo en la escultura de Almazán en el Paseo Alicante y de nuevo a la plaza del Ayuntamiento, donde además se celebraba el tradicional mercadillo navideño organizado por el AMPA Diego Laínez y el IES Gaya Nuño con la colaboración del Ayuntamiento.

Este año contó con puestos de artesanía, alimentación y la organización de talleres para adultos y niños y amenizado por música navideña y tren turístico.

Son dos de las actividades que propone la villa en estas fiestas y que se completará con deporte y la carrera popular de Navidad que se celebra este domingo; literatura, con la presentación del libro Arenas de esperanzas y traiciones de Pablo Pascual; cine para todos, magia, y la visita a las fachadas decoradas con motivos navideños y que participan en el concurso Almazán se luce, recuerdan fuentes municipales. La programación también recoge la cabalgata navideña, entre otras iniciativas que se pueden consultar en el programa de actividades publicado en la página web y que se desarrollarán hasta el próximo día 5 de enero, organizadas por la Concejalía de Cultura.