La Diputación de Soria subvencionará los rodajes de series y películas

La Diputación de Soria subvencionará a productoras audiovisuales que elijan escenarios en la provincia de Soria para realizar rodajes de películas y de series.

La dotación económica para este año será de 500.000 euros y las bases se aprobarán en las próximas semanas, según explicó el presidente, Benito Serrano.

El Plan Estratégico Audiovisual es una de las principales novedades del Presupuesto de la Diputación al que ha destinado en las cuentas 200.000 euros que completará con otros 300.000 euros en una próxima modificación presupuestaria.

«Llevamos dos años trabajando en este plan porque creemos que Soria cuenta con muchas posibilidades», explicó el presidente, que aspira que convertir a la provincia en un gran plató, «porque eso tiene un gran retorno económico local, tanto en la hostelería como en las pequeñas empresas auxiliares».

El objetivo de estas ayudas es atraer rodajes a la provincia, pero no solo. Serrano aseguró que el proyecto es más ambicioso, pero no quiso detallar en lo que consistirá la segunda parte del mismo. «Vamos a comenzar con la convocatoria de subvenciones, cuyo borrador ya se encuentra redactado para aprobarlo en estos primeros meses del año».

La Diputación de Soria comenzó a trabajar en el Plan Estratégico Audiovisual hace dos años a raíz de una propuesta que planteó una empresa del sector y que alguno de sus miembros tiene raíces en Soria, «ahí empezó todo», confirmó Serrano, quien reiteró que «vamos a comenzar a dar los primeros pasos» para poder avanzar en un proyecto más ambicioso, del que dijo que se tiene que contar con otras administraciones.

Indicó que esta línea de subvenciones para proyectos similares están en marcha en otras provincias y concretamente, la Diputación ha consultado las que están en funcionamiento en Extremadura. Aunque el presidente no desveló al completo el Plan Estratégico Audiovisual, que arrancará este año, pero dijo sentirse muy ilusionado porque Soria cuentan con algunas singularidades que son ventajosas para un proyecto de estas características.

Este proyecto no implica la salida de la Diputación de la Film Commission, a la que seguirá perteneciendo y manteniendo una aportación de unos 15.000 euros, pero «el Plan Estratégico Audiovisual tiene otro enfoque», puntualizó Serrano, que recordó que este proyecto nació con aportaciones conjuntas con el Ayuntamiento de Soria, que en los últimos años las ha retirado.

La Soria Film Commission se constituyó en 2019 con una oficina en la Diputación para facilitar la producción audiovisual en la provincia. En cinco años de andadura la oficina se han logrado atraer producciones de series nacionales destacadas como ‘El Cid’, ‘El Pueblo’ o ‘La Unidad’.

Durante 2024 Soria fue el escenario de un largometraje, un programa de televisión, cinco videoclips y dos vídeos promocionales.