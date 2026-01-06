La Diputación de Soria reparte 108.000 euros para gastos básicos de vivienda

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Diputación de Soria repartirá 108.875 euros entre 322 familias del medio rural para hacer frente a los gastos básicos de vivienda. Tras resolver la convocatoria de ayudas correspondiente a 2025, cada beneficiario recibirá una ayuda económica de entre 300 y 375 euros, pudiendo alcanzar hasta 425 euros en el caso de familias monoparentales. El presupuesto total asignado a esta convocatoria ascendía a 150.000 euros.

Estas ayudas tienen como objetivo financiar gastos básicos vinculados a la vivienda habitual, tales como comunidad, suministro eléctrico y calefacción, y están dirigidas a personas que sean propietarias de viviendas ubicadas en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Soria.

Han podido acceder a la subvención los propietarios o copropietarios de su vivienda habitual o titulares de un contrato de arrendamiento o de cesión o viviendas ocupadas en ejercicio de usufructo.

En el caso de viviendas alquiladas o con contrato de cesión, la persona arrendataria o cesionaria o cualquier miembro de la unidad familiar, no podrá tener parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad con el arrendador o cedente de la vivienda.

La diputada del área de Servicios Sociales, Laura Prieto, subrayó la importancia de esta iniciativa, «con esta línea de ayudas reafirmamos nuestro compromiso con las personas que viven en el medio rural, facilitando que puedan hacer frente a los gastos esenciales de su vivienda», expresó.

«Desde la Diputación trabajamos para que residir en nuestros pueblos sea una opción viable, digna y con calidad de vida, porque el futuro de la provincia pasa por fortalecer nuestros municipios», añadió

Esta línea de ayudas se ha consolidado como un pilar fundamental de las políticas sociales de la Diputación, registrando en la pasada convocatoria más de 500 solicitudes procedentes de distintos municipios de la provincia y la concesión de 409 ayudas.

Además de suponer un alivio económico para las familias, el programa actúa como motor de arraigo en el entorno rural, contribuyendo al desarrollo sostenible y al equilibrio territorial.

La Diputación Provincial de Soria ha reafirmado su intención de seguir apostando por esta línea de acción en los próximos años, adaptándola a las nuevas necesidades de vivienda y ampliando las iniciativas destinadas a fortalecer y dinamizar el medio rural soriano, con más de un millón de euros destinados a la vivienda dentro de la provincia de Soria.

En sus primeros diez años de funcionamiento, el presupuesto destinado a esta convocatoria ha experimentado un crecimiento significativo, triplicándose desde sus inicios y alcanzando, en 2024, los 150.000 euros.