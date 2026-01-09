Adjudicada la mejora del espacio expositivo de la Casa del Parque de la Laguna Negra

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La empresa Iniciativas y Exposiciones ha resultado adjudicataria del contrato para la actualización y modernización del espacio expositivo de la Casa del Parque de la Laguna Negra. El contrato, licitado por la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León, que ha sido adjudicado por 191.216,30 euros (con impuestos). La fecha del acuerdo, según recoge la Plataforma de la Contratación, tuvo lugar el pasado 22 de diciembre y ahora la firma tiene de plazo entre el 30 de enero y el 4 de febrero para proceder a su formalización.

La Casa del Parque de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión es el centro de interpretación del Parque Natural de la Laguna Negra, situada en Vinuesa. Dicho equipamiento abrió sus puertas en el año 2007 sobre un edificio de nueva construcción. Tanto la dotación expositiva como el suministro del mobiliario del centro fue realizada por la empresa Iniciativas y Exposiciones, precisamente la misma firma que ha resultado adjudicataria ahora.

Su dotación expositiva data del año 2007 y obedece a la estructura expositiva adaptada a los ámbitos temáticos recogidos en el Manual de diseño de Casas del Parque del Programa Parques Naturales de Castilla y León, aunque, al igual que en otros centros, se incorporaron ciertas variaciones sobre los contenidos. El edificio es de una sola planta y la dotación expositiva está dividida aproximadamente en dos partes, una que obedece más al museo del bosque y otra al ámbito temático del espacio natural.

Aunque a lo largo de estos 17 años se han realizado trabajos de mantenimiento de los equipos que forman parte de la dotación expositiva, actualmente existen bastantes recursos expositivos que no funcionan bien y su reposición es muy complicada ya que no existen en el mercado equipos de similares características ni repuestos. Igualmente se han producido cambios en la normativa de la red de espacios naturales que hacen que la imagen gráfica de los espacios así como parte del discurso de la dotación se encuentren desfasados. Esto ha motivado una pérdida de interés de los visitantes en la Casa del Parque lo que se traduce en una importante disminución del número de visitas.

Fuentona

Por otra parte, también se ha adjudicado la conservación de la biodiversidad mediante la mejora del camino de acceso al monumento natural de la Fuentona por un importe que asciende a 101.036,17 euros (impuestos incluidos). La firma encargada de llevar a cabo los trabajos es Construcciones Beltrán Moñux que dispone de un plazo de dos meses para llevar a cabo esta actuación que contempla el acondicionamiento del acceso a la Fuentona mediante la aportación de firme aglomerado en caliente, la señalización del acceso y el acondicionamiento de una parcela para aparcamiento de los visitantes.

La actuación principal consiste en la mejora del camino de acceso que une la carretera SO-P-5026 con el punto de información existente en el Monumento Natural de la Fuentona, con una longitud total de 945 metros. Además, se repondrán 3 señales cambiando el panel-vinilo sobre la estructura existente y se instalarán en una nueva ubicación.

El área de actuación se encuentra dentro de la Zona de Especial Conservación ‘Sabinares Sierra de Cabrejas’ y dentro del Monumento Natural de La Fuentona. Además, parte de la zona de actuación coincide con el bien integrante del patrimonio cultural del Cerro del Castillo. Al no realizarse movimientos de tierra ni excavaciones no se prevé afección sobre el bien. De todas formas, se realizará un control arqueológico durante las obras.