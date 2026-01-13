El Procurador del Común solicita a la Junta la apertura de la farmacia en un pueblo de Soria

Inmueble en el que se encuentra la farmacia de Villar del Río.HDS

El Procurador del Común de Castilla y León solicita a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León que reabra la farmacia de Villar del Río, «con el objetivo de garantizarla la atención farmacéutica de calidad» a los habitantes de la comarca.

Como así se recoge en una reciente resolución, la Procuraduría también expone al Gobierno regional que valore la declaración de Zona Farmacéutica Especial en el valle del Cidacos.

Los vecinos de Villar del Río y de los pueblos de la zona llevan luchando, a través de una plataforma, por restaurar el servicio de la farmacia que se cerró hace 8 años, un cierre que solicitó de forma voluntaria el farmacéutico titular.

Entonces se sustituyó la oficina por un botiquín farmacéutico que abre una hora durante tres días a la semana. Una atención insuficiente para los vecinos que quieren que se vuelva a implantar una farmacia con un servicio similar al que tuvieron hasta febrero de 2018.

Desde entonces, la Plataforma para la reapertura de la farmacia de Villar del Río ha llevado a cabo numerosas movilizaciones, así como reuniones con responsables del Gobierno regional para reclamar el mantenimiento del servicio en una zona rural de la provincia de Soria. Entre ellas se cuenta la presentación de la queja ante el Procurador del Común que ha derivado en la actual resolución.

El Procurador, en su informe, hace hincapié que la prestación de un servicio básico de salud como es el farmacéutico debe considerar «las especiales circunstancias de los municipios rurales».

Ahonda en la necesidad de proveer «unos servicios públicos de calidad en entornos poco habitados y mejorar las condiciones de vida de la población rural».

En este sentido agrega que «residir en una zona rural con baja densidad de población no puede ser un obstáculo para acceder a los servicios públicos en condiciones de igualdad con el resto de la población».

A raíz de la queja, el Procurador del Común ha recabado información de la Consejería de Sanidad y de la Plataforma que ofrecieron versiones contrapuestas.

La consejería sostiene que la atención farmacéutica a la zona de Villar del Río es suficiente con un botiquín y lo argumenta en base a un informe del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Soria y del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León.

Además, recuerda que el botiquín lo frecuentan entre cero y tres personas al máximo al día, «lo que condiciona la viabilidad de la oficina de farmacia».

Por su parte, desde la Plataforma se alega que cuando se produjo el cierre de la zona contaba con la declaración de zona farmacéutica especial, «lo que permitía ofrecer este servicio a pesar de no cumplir con el criterio de población establecido», a la vez que sostiene que se puede mantener y convocar un concurso para su reapertura.

Además, la plataforma reitera que hay compromiso de las entidades locales de la zona para aportar ayudas económicas, así como se han mantenido contacto por titulados de Farmacia que ha mostrado interés por prestar el servicio.