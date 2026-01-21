San Esteban ofrece dos talleres de primeros auxilios para familias

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz ha puesto en marcha dos talleres formativos de primeros auxilios dirigidos a padres, madres, familiares y público general, con el objetivo de ofrecer herramientas básicas para actuar ante emergencias cotidianas. Las sesiones serán impartidas por profesionales de Cruz Roja y se desarrollarán en la Escuela de Educación Infantil La Alameda.

El primero de los talleres, centrado en primeros auxilios en bebés y niños, tendrá lugar el 27 de enero, en horario de 17.00 a 18.30 horas. Esta formación abordará situaciones frecuentes en la infancia, como atragantamientos, golpes, caídas o fiebre, y ofrecerá pautas claras para reaccionar con seguridad.

La segunda sesión, dedicada a primeros auxilios básicos para la población general, se celebrará el 3 de febrero, también de 17.00 a 18.30 horas en el mismo centro. En este caso, se trabajarán maniobras esenciales para actuar ante desmayos, heridas, quemaduras o emergencias comunes en el entorno doméstico.

La participación en ambos talleres es gratuita, pero requiere inscripción previa. Las personas interesadas pueden apuntarse hasta el viernes 23 de enero en la propia Escuela Infantil La Alameda o a través del teléfono 622 234 602.