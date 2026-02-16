Heraldo-Diario de Soria

El pequeño pueblo de Soria cuyo Carnaval recupera figuras de su folclore ancestral (fotos)

Alconaba sigue recuperando sus personajes del Carnaval para celebrar por todo lo alto una fiesta ancestral

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

La Asociación Amigos de Alconaba sigue recuperando personajes de su antiguo Carnaval, sea conversando con los más ancianos del lugar o investigando entre fotografías y videos antiguos, han logrado traer al Carnaval contemporaneo unos personajes y figuras rituales dignas de una auténtica mascarada.

Destaca la presencia del Zarragón, el Hombre Oso, el Hombre del palo y el Vaquilla. Estos personajes y los vecinos del pueblo disfrazados, bailaron y disfrutaron de una merienda por las calles del pueblo.

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugar

El pueblo ha recuperado unos antiguos personajes del folclore del lugarASOCIACIÓN AMIGOS DE ALCONABA

Fiesta de Carnaval en Alconaba

tracking