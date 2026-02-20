Visitamos el despoblado de Soria que tuvo un final desconocido en búsqueda de razones y respuestas de su abandono

Un pueblo abandonado víctima del paso del tiempoMARIO TEJEDOR

Soria

Cubillos fue un pueblo humilde de la provincia de Soria pero con posibilidades de prosperidad, buena ubicación, unos campos propicios para el ganado y la agricultura, y sobre todo para abastecerse de recursos como la micología o la madera. Prueba de ello es que llegó a contar con ayuntamiento propio, escuela, iglesia y cerca de medio centenar de construcciones para aproximadamente un centenar de vecinos en sus momentos más álgidos.

El despoblado, uno de tantos de la provincia de Soria, perteneció a Cubilla, y se encuentra entre El Burgo de Osma y Pinares. Cubillos quedó deshabitado hace más de 50 años y hoy, en pleno siglo XXI, nos adentramos en sus calles en busca de razones y respuestas. Durante el recorrido apreciamos detalles de cómo podía ser el pueblo cuando aún había vida en sus calles: cuenta con restos de un horno, que yace actualmente entre maleza y escombros, o elementos de lo que fue el tendido eléctrico, que llegó a instalarse a mediados del siglo pasado, poco antes de despoblarse. Los restos de una escuela, la plaza, la fuente con pilón y la amplitud de sus calles y espacios permiten presentir la vida que allí discurriría en sus tiempos más prósperos.

¿Las razones de su despoblación?, posiblemente las dinámicas poblacionales que desbastaron gran parte de los pueblos de Soria, su exposición al frío y la proximidad a otros núcleos de población más concurridos tal vez hicieron el resto. En 2009 hubo un reencuentro de cubillenses, antiguos vecinos y descendientes. Aún hoy se cultivan algunas tierras del término, sin embargo los agricultores viven en otros pueblos cercanos.