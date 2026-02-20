Visitamos el despoblado de Soria que tuvo un final desconocido en búsqueda de razones y respuestas de su abandono

Cubillos fue un pueblo humilde de la provincia de Soria pero con posibilidades de prosperidad, buena ubicación, unos campos propicios para el ganado y la agricultura, y sobre todo
para abastecerse de recursos como la . Prueba de ello es que llegó a contar con micología o la madera ayuntamiento propio, escuela, iglesia y cerca de medio centenar de construcciones para aproximadamente un centenar de vecinos en sus momentos más álgidos.
El despoblado, uno de tantos de la provincia de Soria, perteneció a Cubilla, y se encuentra entre El Burgo de Osma y Pinares. Cubillos quedó deshabitado hace más de 50 años y hoy, en pleno siglo XXI,
nos adentramos en sus calles en busca de razones y respuestas. Durante el recorrido apreciamos detalles de cómo podía ser el pueblo cuando aún había vida en sus calles: cuenta con restos de un horno, que yace actualmente entre maleza y escombros, o elementos de lo que fue el tendido eléctrico, que llegó a instalarse a mediados del siglo pasado, poco antes de despoblarse. Los restos de una escuela, la plaza, la fuente con pilón y la amplitud de sus calles y espacios permiten presentir la vida que allí discurriría en sus tiempos más prósperos.
Un pueblo abandonado víctima del paso del tiempo MARIO TEJEDOR
Cubillos: Despoblado de la provincia de Soria
