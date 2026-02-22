El caso único de la iglesia de un pueblo de Soria que tiene en su techo estelas funerarias

En la imagen se aprecia algunas estelas discoideas en la bóveda de la iglesia de Gallinero (Soria).Alejandro Plaza

Soria

El que más o el que menos ha visto una estela. Son esos monumentos monolíticos que a lo largo de la historia han tenido diversas funciones, desde la funeraria, la conmemorativa o la geográfica, esta última como hitos para marcar caminos o fronteras.

Una mención especial tienen las que fueron usadas en el mundo funerario, generalmente para marcar las sepulturas, sobre todo en el mundo medieval que estaban talladas en piedra y con forma de disco pedúnculo, monolítico y decorado, al menos, por una de sus caras y solían ser discoideas (con forma de disco).

Las publicaciones científicas en los últimos 30 años han sacado a la luz el conocimiento de innumerables piezas, sobre todo en las provincias del norte de España. A la cabeza se encuentra Navarra, con unas 2.000 piezas.

La provincia de Soria no se queda atrás y se han catalogados hasta 700, gracias al trabajo realizado por los historiadores Carlos de la Casa y Manuela Domènech. Se trata de piezas usadas en los enterramientos durante el Medievo.

Han ido apareciendo en diferentes enclaves, pero hay uno en particular que lo hace excepcional y del que no se conoce otra referencia similar en el mundo.

Se trata de la iglesia de la pequeña localidad de Gallinero, ubicada a unos 35 kilómetros de la capital, donde se han localizado 70 estelas en la plementería interior en la bóveda central del crucero o transepto junto a otros sillares, como así lo describe Carlos de la Casa en una de sus publicaciones.

Todas ellas son discoideas de tipo antropomorfo y dada su tipología uniforme y su decoración homogénea y se presupone que proceden de la misma necrópolis o de varias cercanas entre sí. Su cronología se fija entre los siglos XII y XII. Están ejecutadas en bajorrelieve y algunas cuenta con círculos concéntricos.

La decoración es las piezas es muy variada, pero destacan las talladas en forma de cruz, en algunos casos con tres patas con variantes en sus brazos que son rectos y curvilíneos, cóncavos y convexos.

También las hay talladas en formas rosácea con pétalos. En los dibujos tallados se pueden apreciar diferentes formas geométricas, como cuadrados, triángulos, círculos o incluso líneas curvas.

La teoría de los estudiosos de cómo han llegado todas esas estelas al techo de la iglesia es porque fueron reutilizadas como material de obra para la construcción de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, levantada en el siglo XVI y que es un exponente de la arquitectura religiosa en el floreciente periodo de la Mesta ganadera, que tuvo una gran importancia en la provincia de Soria.

Todo hace pensar que las estelas que en su día sirvieron para señalar los enterramientos o delimitar los cementerios tuvieron un gran valor para los canteros de hace siglos que las emplearon como materia prima.

En Gallinero, además, han aparecido piezas colocadas en la fachadas de viviendas, al igual que en las iglesias de otros pueblos de Soria y como curiosidad, otras se ha quedado en un cementerio, se puede encontrar una en una sepultura del pueblo de Cerbón.