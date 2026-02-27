Berlanga reconstruye 3 viviendas antiguas con el fin de sacarlas al alquiler

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Comisión Territorial de Patrimonio autorizó ayer, con prescripciones, la reconstrucción como al alquiler tres viviendas del barrio de las Yuberías.

El proyecto está promovido por el Ayuntamiento que en 2024 solicitó el derribo de las viviendas dado que estas habían colapsado internamente y la fachada, a pesar de tener estabilizador, se había desprendido en algunas partes.

Entonces la Comisión de Patrimonio Cultural autorizó el derribo y señaló que el proyecto de ejecución para la reconstrucción posterior deberá ser autorizado de nuevo, teniendo en cuenta en su elaboración que no se podrán poner lucernarios en cubierta que sean visibles desde el viario o el castillo de Berlanga de Duero. Los acabados deberán ser terrosos, de base arcillosa, debiendo valorar la reconstrucción de, al menos la hoja exterior, en adobe u otros elementos constructivos en base tierra de tipo artesanal o industrializado.

La reconstrucción se va a hacer por fases. En la primera se realizará la cimentación y la estructura. En la documentación escrita y gráfica aportada se indicaba que para el aspecto exterior se utilizarían los mismos recursos que conformaban su apariencia primitiva, masa de mortero de cal raspado color terroso en los paramentos verticales buscando la textura de tapial y adobe, carpintería de madera colocada a haces exteriores que no forme sombras con los umbrales de su alojamiento y a ello se añaden tramos de madera estructural vista formando armazones horizontales verticales e inclinados.

La cubierta será inclinada a dos aguas, con vuelo de 30 centímetros y pendiente del 40 %, la terminación será de teja cerámica curva árabe. No se utilizarán luces cenitales de cubierta por utilizar el patio general.

Las prescripciones técnicas que la Comisión ha recordado para estas obras es que las chimeneas y las ventilaciones de cubierta se realizarán manteniendo la composición general de acabados del edificio.

De igual modo, el cableado no discurrirá visto en fachada, por lo que deberá soterrarse en el vial u ocultarse. Las cajas de registro de instalaciones que sean necesarias se realizarán del mismo material de fachada u otro que se integre con la composición general de la misma. En cuanto a las secciones de la estructura de madera vista, tendrán la sección suficiente como para no curvarse o combarse, debiendo añadirse diagonales a la misma.

Finalmente, en caso de contar con sistemas de recuperación de calor, las rejillas y las unidades exteriores irán en el patio posterior de la vivienda, para no ser visibles desde el viario público, y que las anchuras de las fachadas y de las puertas deberán ajustarse lo más posible a la imagen original. Los trabajos propuestos precisarán de un control y seguimiento arqueológico de los mismos para evaluar la presencia de restos.